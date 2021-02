Arriva Kairos Air, la nuova compagnia aerea del Centro Italia. Fondata da una cordata di imprenditori.

Nata da una cordata di imprenditori, arriva nelle Marche Kairos Air, la nuova compagnia aerea con base all’aeroporto di Ancona che collegherà il capoluogo con gli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino, che l’aeroporto marchigiano aveva perso negli anni.

Le Marche tornano così ad essere nuovamente collegate via aerea con la Capitale e con il capoluogo lombardo, centro principale dell’economia e della finanza in Italia. Tra i collegamenti della nuova compagnia aerea non mancheranno quelli con le destinazioni turistiche come la Sardegna.

I voli di Kairos Air partiranno a giugno 2021. Ecco cosa bisogna sapere.

La pandemia di Covid ha messo in ginocchio il trasporto aereo, eppure non mancano le compagnie che hanno stanno investendo o hanno deciso di investire proprio in questo periodo, in attesa di un miglioramento della situazione. Compagnie come Wizz Air hanno deciso di aprire nuove basi e nuove rotte, anche in Italia, con l’apertura della base di Malpensa la scorsa estate. Altre stanno ampliando le loro rotte, nonostante l’annunciato taglio dell’offerta un po’ in tutta Europa e in Italia a causa della pandemia.

L’auspicio è che, nonostante la temute varianti del coronavirus, la situazione migliori all’inizio della prossima estate, grazie alla campagna di vaccinazione di massa. Ripartire è indispensabile.

Nel frattempo, come abbiamo accennato, nasce in Italia una nuova compagnia aerea regionale, tutta marchigiana, per aumentare l’offerta di voli dall’aeroporto di Ancona. Si chiama Kairos Air ed è stata fondata da un gruppo di importanti imprenditori marchigiani come i Merloni, i Guzzino, i Lube e Luisa Davanzali, figlia di Aldo Davanzali, l’ex proprietario della compagnia Itavia il cui DC9 fu coinvolto nella strage di Ustica.

Kairos Air avrà la sua base all’aeroporto delle Marche Raffaello Sanzio di Ancona-Falconara, con due aerei Atr-72 600 concessi in leasing dalla spagnola Air Nostrum. I primi voli decolleranno il prossimo giugno, con collegamenti plurigiornalieri per gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate, e un volo al giorno per Napoli. Sono previsti anche voli per gli aeroporti della Sardegna di Alghero e Olbia.

