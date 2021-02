Harry e Meghan, la decisione è definitiva: Famiglia Reale sconvolta

Per il principe Harry e la moglie Meghan Markle, la decisione è definitiva: Famiglia Reale sconvolta, ecco la comunicazione ufficiale.

Il principe Harry e Meghan, duchessa del Sussex, hanno informato la regina Elisabetta che non torneranno come membri attivi della famiglia reale britannica. Lo ha annunciato Buckingham Palace nella giornata di oggi. Di conseguenza, gli incarichi militari onorari e il patrocinio reale detenuti dal Duca e dalla Duchessa del Sussex saranno revocati e ridistribuiti tra i membri lavoratori della famiglia reale.

Si tratta di un fatto quantomeno inedito: la Regina ha spiegato, secondo la nota ufficiale, che “allontanandosi dal lavoro della famiglia reale, non è possibile continuare con le responsabilità e i doveri che derivano da una vita di servizio pubblico”. Dunque, non ci sono dubbi, la coppia di fatto non fa parte più della famiglia reale britannica.

Perché Harry e Meghan non fanno più parte della Famiglia Reale

“Mentre tutti sono rattristati dalla loro decisione, il Duca e la Duchessa rimangono membri molto amati della famiglia”, ha detto Buckingham Palace nella nota in cui si chiarisce quale sia ora la situazione della coppia. La coppia si è ritirata dai doveri reali ufficiali nel gennaio 2020 e si è trasferita in Nord America, una mossa rara se non unica e senza precedenti. Da allora, hanno lanciato le proprie iniziative mediatiche e all’inizio di questa settimana hanno annunciato che prenderanno parte a un’intervista con Oprah Winfrey. Sarà questa la loro prima apparizione pubblica da quando hanno lasciato Londra.

Un portavoce della coppia ha voluto chiarire che il Duca e la Duchessa del Sussex “rimangono impegnati nel loro dovere e servizio nel Regno Unito e in tutto il mondo”. Quindi ha evidenziato che in questo arco di tempo hanno “offerto il loro continuo sostegno alle organizzazioni che hanno rappresentato indipendentemente dal ruolo ufficiale”. L’annuncio arriva pochi giorni dopo che la coppia ha rivelato di essere in attesa del secondo figlio e mentre il principe Filippo, marito della regina e nonno di Harry, è attualmente in un ospedale di Londra come “misura precauzionale” dopo essersi sentito male.