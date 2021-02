Che fine ha fatto Gianluca Zambrotta: campione del mondo, cosa fa oggi

Gianluca Zambrotta è un ex calciatore italiano molto famoso. Con la nazionale è stato campione del mondo nel 2006.

Zambrotta nasce a Como il 19 febbraio del 1977. Suo padre è di origini campane, mentre sua madre è di origini comasche. E’ sposato con la modella Valentina Liguori con la quale ha anche un figlio.

Il calciatore è considerato uno dei migliori della sua generazione. Si è affermato come esterno offensivo al Bari, ma poi passa alla Juventus. E’ nel club bianco nero che si fa notare per le sue doti tecniche e tattiche. Un destro naturale che sa però calciare con entrambi i piedi.

Il suo esordio calcistico è avvenuto nel 1944 con il Como. Successivamente verrà notato da altri club come Bari, Juventus, Barcellona e Milan. La sua è stata una carriera brillante che gli ha permesso di spiccare non solo nelle squadre di club ma anche in nazionale.

E’ proprio con quest’ultima che ha firmato altrettanti successi. Dopo essere stato un punto fermo nella nazionale Under-21, nel 1999 esordisce in quella maggiore. Per lui ci sono ben 98 presenze, 3 partecipazioni ai Mondiali e 3 agli Europei.

La sua carriera come calciatore si conclude nel 2013 dopo essere diventato l’allenatore prima del Chiasso, in Svizzera e poi del Delhi Dynamos in India. Farà anche da assistente a Fabio Capello in Cina allo Jiangsu Suning.

Nella sua carriera non si è dedicato solo al mondo del calcio. E’ stato anche opinionista televisivo alla RSI, un’emittente svizzera italiana. Ha realizzato un campo da calcio in erba sintetica a Rebbio e un centro sportivo a San Fermo della Battaglia. L’ex calciatore ha anche scritto un’autobiografia e ha partecipato al reality “Monte Bianco – Sfida verticale“. Nel 2020 è stato opinionista di “A tutta rete” su Rai 2.