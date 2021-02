Francesco Facchinetti, patrimonio da 50 milioni: i suoi successi economici

Francesco Facchinetti è riuscito a trovare la propria strada nel mondo dello spettacolo ed ora è possessore di una vera fortuna.

La carriera canora di Francesco Facchinetti ha raggiunto una battuta d’arresto da qualche anno a questa parte. Il figlio dello storico cantante dei Pooh ha esordito nel mondo dello spettacolo con il nome di Dj Francesco, sotto la guida sapiente di Claudio Cecchetto. Nello stesso periodo ha cominciato a lavorare in radio come speaker, lavoro che continua tutt’ora. Dopo il successo del tormentone La Canzone del Capitano, la sua carriera discografica ha avuto fortune alterne e Francesco ha deciso di dirigere la propria attenzione altrove.

La possibilità di modificare il proprio ambito lavorativo l’ha avuta quando ha partecipato al reality L’Isola dei Famosi, prima come concorrente e successivamente come inviato. Dopo quell’esperienza infatti sono giunte le partecipazioni come giudice ad X-Factor e Miss Italia e quella come coach – insieme al padre – a The Voice of Italy. Il ruolo di coach gli è rimasto in solitaria e a questo si è aggiunto quello di giudice a Il Cantante Mascherato. Gli ultimi lavori come cantante, invece, risalgono al 2014-2015, quando ha inciso due brani per la colonna sonora di Braccialetti Rossi. La sua popolarità è cresciuta al punto che recentemente gli è stata proposta una serie-reality su Real Time intitolata Facchinettis.

Francesco Facchinetti, patrimonio da 50 milioni grazie all’azienda di management

Agli impegni televisivi, tra i quali c’è la presenza fissa tra gli ospiti della D’Urso, Francesco Facchinetti unisce il lavoro quotidiano come speaker radiofonico a Radio Kiss Kiss e Radio 102.5. La sua fortuna economica tuttavia deriva dal lavoro svolto dietro le quinte del mondo dello spettacolo. In questi anni Francesco ha investito in varie società, una delle quali ha raggiunto risultati economici eccellenti: la NewCo Management.

L’azienda, aperta in società con Nicolò Vecchiotti, si occupa di offrire consulenza professionale e rappresentanza a personaggi del mondo dello spettacolo, influencer e cantanti. Sono numerosi i nomi noti coltivati e lanciati dalla NewCo, tra questi troviamo Giulia De Lellis, Frank Matano, Tess Massazza, Riki, Irama, Giulia Valentina e Selvaggia Lucarelli. I proventi della società sono in crescita da anni, nel 2017 ha fatto registrare 3,6 milioni di utile, mentre nel 2019 7,1 milioni. Grazie alle numerose attività condotte in questi anni, si stima che il patrimonio personale di Francesco Facchinetti si aggiri intorno ai 50 milioni di euro.

