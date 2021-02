Fiorentina – Spezia Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Fiorentina e Spezia è l’anticipo del venerdì pomeriggio della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Non fortunatissimo l’infrasettimanale delle Coppe europee per le italiane: sconfitta di misura la Juventus in Champions League, secco il due a zero subito dal Napoli a Granada; unica vittoria quella della Roma nella trasferta portoghese, mentre il Milan è stato beffato sul recupero in casa della Stella Rossa.

Leggi anche -> Roberto Baggio compie 54 anni, che fine ha fatto e cosa fa oggi il divin codino

Stasera è già tempo di Serie A con i primi due anticipi, quello tra Fiorentina e Spezia e successivamente quello tra Cagliari e Torino. La sfida dell’Artemio Franchi vede di fronte due squadre che cercano la salvezza tranquilla, con i liguri avanti di due punti e che vengono da due vittorie consecutive, mentre i viola hanno perso le ultime due.

Leggi anche -> Walter Zenga, l’ex moglie Elvira lo difende: “E’ stato un padre affettuoso”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Fiorentina – Spezia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze tra i padroni di casa della Fiorentina e gli ospiti liguri dello Spezia è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Gli unici tre precedenti di Fiorentina-Spezia in terra toscana sono tutti risalenti addirittura agli anni Trenta e si sono giocati in Serie B: due volte ha vinto la squadra viola, mentre in un caso, nel 1939, la partita terminò in parità con il punteggio di due a due tra le squadre. Si tratta in ogni caso di un precedente fortunato per la Fiorentina, che a fine stagione volò in Serie A. All’andata la partita in Liguria è finita due a due.

Fiorentina e Spezia, le due squadre in campo: le formazioni

Prandelli e Italiano hanno completato le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Ecco le formazioni in campo:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Kouamé.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo, Saponara.