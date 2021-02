Che è il figlio di Fiordaliso, si chiama Paolino Tonoli: età, foto, lavoro

È Paolino Tonoli il figlio secondogenito di Fiordaliso. Un uomo di aspetto molto bello, proprio come bella è la sua celebre mamma.

Paolino Tonoli è uno dei figli di Fiordaliso e che la cantante originaria di Piacenza ha avuto nel corso della sua vita. Lei ha compiuto 65 anni venerdì 19 febbraio 2021, di conseguenza ormai i suoi ‘pargoli’ – due in tutto – sono ampiamente in età adulta. In particolare il primogenito Sebastiano Bianchi ha 50 anni, essendo nato quando la cantante era appena 15enne.

Leggi anche –> Fiordaliso a Storie Italiane: “Mamma abbandonata e morta per il virus”

Sebastiano ha avuto a sua volta una figlia nel 2011 e Fiordaliso è felicissima di essere nonna di Rebecca Luna. Questa cosa le causò dei problemi notevoli con papà Auro e mamma Carla. “Erano tempi assai diversi da quelli odierni, in cui restare incinta così giovani rappresentava motivo di grosso scandalo”, ha affermato Fiordaliso in passato. Lei inoltre aveva pure svelato che il giovane che la portò a vivere la gravidanza era solito picchiarla. “Aveva due anni in più rispetto a me, le botte contro una donna non sono mai da giustificare”.

Leggi anche –> La vita di Fiordaliso stravolta dal Coronavirus: il dramma infinito

Paolino Tonoli, chi è il secondo dei due figli di Fiordaliso

Ecco poi la nascita di Paolino Tonoli, di fatto il suo secondogenito ed avuto da un altro uomo. Tonoli è venuto al mondo nel 1989 ma durante il quarto mese di gestazione sopraggiunse un problema. Sia Fiordaliso che il bambino che portava in grembo avrebbero rischiato seriamente di non farcela. Lei però volle andare avanti, contro ogni raccomandazione ricevuta dai medici.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Fiordaliso, ex marito: “Un dolore che sento ancora oggi”

Loro le dissero che si sarebbe resa necessaria l’asportazione dell’utero. Cosa alla quale la cantante non volle dare ascolto. E per fortuna è andato tutto bene. La cantante di ‘Non voglio mica la Luna’, spesso presente in diversi programmi della Rai, oggi è molto felice nonostante un lutto subito di recente. Lei infatti ha perso la madre Carla a causa del virus.