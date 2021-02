Emma Marrone, annuncio social: i fan in delirio per la notizia

La cantante Emma Marrone fa un importante annuncio social: i fan in delirio per la notizia che è apparsa su Instagram pochi minuti fa.

L’annuncio della cantante salentina Emma Marrone è di quelli attesissimi: lei e Alessandra Amoroso hanno appena finito di girare il video del loro singolo “Pezzo di cuore”. Le due condividono molto, a partire dalle comuni origini, ovvero la provincia di Lecce, ma non solo quello. Infatti, gli esordi sono simili.

Alessandra Amoroso, nata a Galatina, classe 1986, ha vinto l’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, nel 2009. Emma Marrone, che è nata a Firenze e ha trascorso i suoi primi anni di vita in Toscana, è arrivata prima nello stesso talent, ma nell’anno successivo.

L’annuncio di Emma Marrone su lei e Alessandra Amoroso

Tanti e tante volte, in passato, hanno spiegato che tra le due non sarebbe corso buon sangue. In realta, pare che Alessandra Amoroso abbia sempre fatto il tifo per la collega, trovando in lei negli anni un’amica vera. Insomma, un’amicizia forte quella delle due cantanti, che si è concretizzata in questo ultimo periodo. Le due cantanti salentine, infatti, hanno realizzato il loro singolo insieme. Il brano “Pezzo di cuore”, uscito a metà gennaio, ha davvero trovato l’apprezzamento comune dei fan di entrambe.

Le due non hanno mai nascosto di essere legate e di provare un forte affetto nei confronti dell’altra e questo brano è l’ennesima prova della solidità della loro amicizia, in barba soprattutto a quelle che sono le “maledette malelingue”, come cantava un grande cantautore come Ivan Graziani. Ecco così apparire l’ultimo scatto sul profilo Instagram di Emma Marrone delle due amiche e colleghe, rivali ma solo per gioco. Si tratta di una foto in bianco e nero delle due cantanti salentine. Si fanno la linguaccia a vicenda e sembrano molto divertite. E del resto, dopo l’uscita del loro singolo insieme, si sono promesse di non lasciarsi mai più.