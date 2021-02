Elisabetta Canalis, intimo trasparente: “Il buongiorno che volevate” FOTO

Superba Elisabetta Canalis. La sarda fa cadere la mascella a tutti mostrandosi in biancheria intima, ed è un sogno che diventa realtà.

Elisabetta Canalis è sontuosa, incantevole, bellissima. Strepitosa, sensazionale, stellare. E potremmo continuare così all’infinito, dopo avere visto lo scatto in cui lei si mostra così come la potete ammirare. Sul suo profilo personale Instagram l’attrice sarda si mostra in intimo trasparente. E così riesce a riscaldare un freddo ed anonimo venerdì 19 febbraio 2021.

Ma che ora, grazie a lei, è da ricordare. Ed Elisabetta Canalis per l’ennesima volta si conferma essere il sogno proibito di milioni di italiani. Lei non è più una ragazzina, eppure continua ad essere la desiderabilissima velina che ci ha fatto compagnia in diverse edizioni di ‘Striscia la Notizia’. Ora di anni ne ha 42. Si, proprio così. Quarantadue. Ma è come se ne fossero perennemente 21. La splendida Elisabetta dimostra metà della sua età. E nel posare a figura intera in un posto per scopi pubblicitari, viene da ringraziare il marchio che ha pensato a lei per averla scelta come testimonial.

Elisabetta Canalis, più sfavillante di una dea

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

In passato la Eli ha spiegato diverse volte come fa per preservare la sua bellezza. E per mantenere intatta la sensualità che le è propria. Semplicemente bisogna non cedere agli eccessi, prendersi cura del proprio corpo e fare dell’esercizio fisico saltuariamente. Tutta una serie di cose che, se all’inizio possono sembrare un peso ed un qualcosa di faticoso, ben presto diventano delle piacevoli abitudini.

Basta poco per trasformare una sessione in palestra o di jogging in un lieto intrattenimento. Occorre munirsi di lettore mp3 per sintonizzarsi sulla nostra stazione radio o podcast preferita. O comunque mettere su l’audio che ci fa stare bene. E via, anche solo per una mezzoretta in totale spensieratezza.