Dayane e Rosalinda, la brasiliana ammette: “Abbiamo fatto l’amore” FOTO

Tra Dayane e Rosalinda ora sono frequenti i litigi e non c’è più l’idillio degli ultimi mesi. “E pensare che l’abbiamo pure fatto”.

Dayane e Rosalinda, più che amiche. La modella sudamericana e l’attrice siciliana hanno stretto un rapporto molto saldo, arrivando anche ad avere in più di una circostanza un dolce scambio di effusioni. Ma alla lontana dalle telecamere installate a decine all’interno della casa del Grande Fratello Vip è successo molto altro. A farlo sapere è proprio una delle dirette interessate.

È Dayane Mello infatti a svelare che con Rosalinda Cannavò “c’è stato molto più di semplici baci”. Sfogandosi con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la 31enne di Joinville ha fatto capire di non avere approvato la recentissima storia d’amore che vede coinvolta la 28enne messinese con Andrea Zenga. Tra Dayane e Rosalinda, a causa di questo ‘terzo incomodo’, non ci sarebbe più la serenità che ha incantato i telespettatori del Grande Fratello fino ad oggi. La brasiliana appare visibilmente gelosa, di contro la Cannavò si è detta delusa da come quest’ultima ha reagito a quello che è difatti il suo fidanzamento con Andrea.

Dayane e Rosalinda, la brasiliana non si nasconde: “Amore intenso nella lavatrice”

A Pretelli e la Salemi, altra bella coppia nata davanti alle telecamere, la Mello si è detta convinta che Rosalinda ora stia giocando a fare la vittima. “E gelosa non lo sono affatto”. Poi però arriva la rivelazione a tinte forti: “Nella lavatrice ho avuto una storia d’amore”. Che non può avere riguardato un uomo, non avendo la Mello dato adito ad alcuna love story con nessun maschio che abbia vissuto nella casa.

L’unica indiziata è lei, Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò. Parole che fanno trasparire ora la delusione per quanto di bello c’era stato e che, con Andrea Zenga al fianco della siciliana, non potrà più esserci.