Claudio Marchisio, selfie bollente ma Guendalina Canessa lo sfotte FOTO

Per Marchisio arriva una bella dose di sarcasmo dall’ex gieffina Guendalina Canessa. Tutta colpa di questo selfie dell’ex juventino.

Claudio Marchisio da diverso tempo ha smesso di giocare a calcio. Ed ora si occupa di altro nella vita. Ma l’ex centrocampista di Juventus e Nazionale non disdegna di coltivare la propria immagine social con dei post dai contenuti diversi. A volte Marchisio si ritrae in un momento di relax vissuto in famiglia, altre mentre fa sport, e così via. E proprio dopo un allenamento il classe 1986 ha scelto di farsi vedere, con Novella 2000 che riprende il suo scatto e scrive quanto segue.

“Claudio Marchisio: il selfie allo specchio infiamma il web. L’ex calciatore della Juventus ha pubblicato questo scatto che è stato decisamente apprezzato dal pubblico femminile”. Per qualsiasi donna quella che si para davanti agli occhi è decisamente una scena molto gradevole da contemplare. Ma ecco che interviene Guendalina Canessa a ‘rompere la magia’. L’ex concorrente del Grande Fratello nell’edizione del 2007 – e che ha replicato tale esperienza nel 2019 – sfodera tutto il pungente sarcasmo di cui è dotata. “Infiamma il web??? Ma peserà 60 kili bagnato”. Ed a questo commento la Canessa accompagna una sfilza di emoticon con cui sottolinea una grassa risata.

Marchisio, le parole irriverenti di Guendalina Canessa

C’è chi apprezza questo intervento e chi no, parlando di come tali affermazioni possano risultare offensive e potenzialmente passabili di body shaming. Ovvero del fare di una certa caratteristica fisica un motivo di dileggio. Cosa che non è certamente nelle intenzioni di Guendalina Canessa, la quale semplicemente cerca di buttarla sul ridere.

Per cui nessun caso: Marchisio incassa la sua più che meritata dose di complimenti e di apprezzamenti dalle fans. Ed il commento di Guendalina è nei limiti di quanto consentito. Perché fare dell’ironia e del sarcasmo è un diritto sacrosanto che appartiene a tutti.