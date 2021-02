Caterina Balivo deve tutto a Fabrizio Frizzi: cosa accadde ad inizio carriera

Il rapporto Caterina Balivo Frizzi era speciale. I due si conobbero nel 1999 in occasione di un avvenimento speciale.

Caterina Balivo e Fabrizio Frizzi si conoscevano da più di 20 anni. La conduttrice napoletana ebbe il suo primo contatto con l’amatissimo conduttore televisivo alla fine dell’estate del 1999. Lei aveva 19 anni quando prese parte a quella edizione di Miss Italia, il celebre concorso di bellezza che proprio Frizzi ha avuto modo di prendere in cura svariate volte, sempre con un ottimo riscontro di pubblico.

E come spesso accade anche per le bellissime che non riescono a vincere, c’è chi comunque riesce ad utilizzare la vetrina di Miss Italia come trampolino di lancio per una fulgida carriera e per acquisire notorietà. È ciò che è capitato proprio alla Balivo, così come a Carlotta Mantovan appena qualche anno dopo. Nel 2001 proprio a Miss Italia quest’ultima conobbe Fabrizio Frizzi, con il quale sarebbe presto sbocciato l’amore sfociato nel matrimonio e nella nascita della loro figlia Stella. Il compianto Frizzi aveva legato molto anche con la Balivo, che dal 2003 in poi sarebbe diventata a tutti gli effetti sua collega in Rai.

Caterina Balivo Frizzi, quando lui le disse quelle cose bellissime

Proprio da allora la bella e brava Caterina ha lavorato in maniera pressoché ininterrotta sul piccolo schermo, prendendosi una pausa solamente a metà 2020. Frizzi elogiò la Balivo per il percorso fatto, dicendo di averla vista molto maturata, bella come sempre, cresciuta umanamente e professionalmente. E lei a sua volta lo ha ricordato in diverse occasioni parlando di quanto fosse una bella persona.

“Fabrizio era dotato di talento e di generosità. Chiunque lo abbia conosciuto può confermarlo. E poi il buonumore e l’ironia che gli erano propri risultavano essere a tutti gli effetti i suoi marchi di fabbrica. Mi piace pensare che lui ci stia guardando da un altro luogo”. La vicinanza professionale di Caterina Balivo con Fabrizio Frizzi è risultata molto importante per lei. Il 26 marzo 2021 ci sarà il terzo anniversario della scomparsa del noto volto tv, i cui funerali furono seguiti da tutti gli italiani in diretta tv.