Can Yaman e Diletta Leotta di nuovo insieme: “E’ un fotomontaggio”

La nuova foto di Can Yaman e Diletta Leotta è stata commentata a Pomeriggio 5, dove gli opinionisti hanno ipotizzato si tratti di un fotomontaggio.

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman sta facendo discutere l’Italia da oltre un mese. I due sono stati beccati insieme la prima volta a ridosso di Capodanno mentre passavano la serata in un hotel. L’ipotesi immediata è che tra i due ci fosse del tenero anche se nella foto non si vedevano atteggiamenti esplicitamente affettuosi. L’unico indizio che portava in questa direzione era il fatto che la bella conduttrice indossava una giacca dell’attore turco.

Sulla loro relazione si è detto di tutto, ma i diretti interessati non hanno mai parlato apertamente con la stampa o sui loro profili social. Tuttavia le pubblicazioni sui rispettivi profili Instagram lasciano intendere che tra loro ci sia un rapporto stretto e che non si tratti di una semplice amicizia. Non tutti però sono concordi sulla relazione sentimentale, specie i follower della bella conduttrice catanese. Ogni volta che viene pubblicata una foto, c’è chi sostiene che si tratti di una posa e che in realtà il loro essere vicini è frutto di un’operazione commerciale.

Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme?

Mentre i giornali di cronaca rosa in Turchia ipotizzano addirittura di una gravidanza di Diletta Leotta, in Italia la storia continua a non convincere anche gli esperti di gossip. Della questione si è parlato anche nell’ultima puntata di Pomeriggio 5. Nel corso della trasmissione è stato mostrato l’ultimo post di Yaman, in cui l’attore mostra il cavallo che gli hanno regalato – Cassius – e scrive: “Il più bel regalo che mi abbiano mai fatto”. Nella foto in questione appare anche l’immancabile Diletta.

Gli opinionisti in studio hanno riportato alcuni dei commenti ed hanno convenuto nel dire che: “Non c’è l’ombra di Can ed è strana”. Successivamente viene letto anche uno dei commenti più comuni alle loro foto: “Sono due estranei che devono fare una foto finta. Ogni volta c’è lo staff dietro di loro”. Su questo, però, nessuno ha espresso una propria opinione. Insomma la storia tra l’attore e la conduttrice rimane un giallo, del quale si spera che presto possa esserci una soluzione.

