Bill Gates è tornato a regalare consigli, questa volta per quanto riguarda la carne sintetica: bisogna mangiarla, ecco il motivo

Dichiarazioni poco banali per Bill Gates, che ha consigliato durante l’intervista alla rivista MIT Technology Review di mangiare soltanto carne di manzo sintetica per combattere la crisi climatica. Tutto è legato alle emissioni di Co2 provenienti dal settore agricolo, in particolare dal bestiame, utile per la lotta al cambiamento climatico: “Non penso che le 80 nazioni più povere al mondo mangeranno manzo sintetico, ma ritengo che tutti i Paesi ricchi dovrebbero passare a mangiarne”.

Che cos’è la carne sintetica, tutta la verità di Bill Gates

Il suo nuovo libro intitolato “Come evitare un disastro climatico” rivela proprio ciò che è importante per eliminare le emissioni di gas serra che determinano il cambiamento climatico. Bill Gates si è detto molto preoccupato per quanto concerne il futuro del pianeta a causa dei numerosi cambiamenti climatici legati agli allevamenti intensivi per la filiera alimentare. Il co-fondatore di Microsoft ha svelato così di cambiare le nostre abitudini alimentari: “Non credo che gli 80 paesi più poveri mangeranno carne sintetica. Penso che tutti i paesi ricchi dovrebbero passare al manzo sintetico al 100%”.

Infine, così ha rivelato il suo punto di vista mettendo in mostra un esempio concreto: “Ad ogni chilo di carne di maiale o di pollame corrisponde una quantità di anidride carbonica che varia da 3,2 a 4,6 chilogrammi”. Successivamente ha esposto un nuovo paragone: “Per quanto riguarda la produzione di manzo l’anidride carbonica generata sfiora i 60 chilogrammi. A causa dell’aumento del riscaldamento globale fino a quattro gradi Celsius entro la fine del secolo”. Una situazione alquanto pericolosa per il futuro del pianeta ed ecco che è arrivato il suo consiglio.