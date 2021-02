Barbara D’Urso, il dolore per la perdita non è lenito dal tempo: “Mi manchi”

L’amatissima conduttrice Barbara D’Urso non riesce a superare la perdita di una delle persone più importanti della sua vita.

Si dice che il tempo possa far rimarginare qualsiasi ferita, una frase fatta che corrisponde ad una dura realtà. Con il passare del tempo, infatti, qualsiasi dolore si attenua, il che ci permette di andare oltre anche agli eventi più infausti, ma il segno lasciato da una perdita o da un trauma rimane per sempre marchiato nella nostra memoria e di tanto in tanto quel dolore che abbiamo sotterrato per difesa, torna a farsi sentire con la stessa intensità con la quale l’abbiamo provato la prima volta.

Lo sa bene chiunque in questi anni ha provato un grave lutto, ha perso i genitori, il compagno o un figlio. Si tratta di eventi che per quanto si è forti, per quanto si provi a tramutare in energia positiva, non possono non lasciare strascichi nella vita di tutti i giorni. Per riaprire la ferita basta un ricordo fugace, il vedere una foto che ricorda un momento particolare o semplicemente una ricorrenza.

Barbara D’Urso, il dolore per la scomparsa del padre: “Mi manchi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Nelle scorse ore Barbara D’Urso ha vissuto proprio questa sensazione. La conduttrice si è trovata di fronte ad una foto del padre che allatta il nipotino appena nato. Un momento felice che oggi diventa un memento nostalgico, un ricordo di quella persona che ha tanto amato e che adesso non fa più parte della sua vita. Un dolore, quello della scomparsa di Rodolfo D’Urso, che Barbara prova intensamente ancora oggi, a distanza di quasi 25 anni.

La D’Urso ha sempre ammirato e amato il padre, ma per un periodo tra loro c’è stato un conflitto. La decisione di Barbara di partire per Milano nel tentativo di fare carriera nel mondo dello spettacolo, infatti, non era stata presa bene dal genitore e tra loro si era creata una distanza che è stata ricucita negli anni successivi. Quando sono nati i suoi figli, poi, il rapporto è diventato ancora più stretto e avrebbe desiderato in cuor suo che continuasse il più possibile (desiderio di ogni figlio).

Nel post in ricordo del padre, Barbara mette una foto molto bella, in cui l’uomo sorridente dà da mangiare al nipotino. E’ un ritratto di famiglia di rara bellezza e sensibilità a cui la conduttrice aggiunge una didascalia eloquente: “Mi manchi papà”.