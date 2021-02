Valeria Marini, gravissime accuse di plagio contro di lei

Il dj romano Federico Kay lancia pesantissime accuse contro Valeria Marini: “Ha copiato la mia canzone e io non ho visto un soldo”. La battaglia in tribunale.

“Scateno gli avvocati”. Il dj romano è un fiume in piena e in un’intervista al settimanale Nuovo dichiara guerra senza quartiere a Valeria Marini. Il motivo? La showgirl avrebbe copiato una sua canzone, cambiandone solo il titolo, senza riconoscergli nulla. “Il malinteso si poteva chiarire con 500 euro e una stretta di mano”, dice a riprova delle sue buone intenzioni, “ma purtroppo non è andata così”. E ora lo scontro passa in tribunale.

Un’altra gatta da pelare per Valeria Marini

Guai in vista per Valeria Marini, dunque. Il suo disco Boom sarebbe sostanzialmente identico auna canzone di cui la prestigiosa etichetta Strakton Records rivendica i diritti. “In tv lei si mostra solidale con le persone in difficoltà – accusa Federico Kay -, ma per quanto mi riguarda lei è sparita davanti al problema”. Il produttore e titolare della società che si dichiara danneggiata dallo showgirl precisa di aver “chiamato la Marini per chiederle spiegazioni: lei mi ha detto che non ne sapeva nulla, invitandomi a contattare la sua attuale casa discografica. Vista la nostra amicizia, mi sarei aspettato che intervenisse per chiarire il malinteso”. Tant’è.

Quanto al brano incriminato, secondo Kay “l’unica cosa cambiata era il titolo, da Latin Vibe, il nostro originale, a Boom“. Così, presi i contatti con controparte, il dj aveva accettato di chiudere la questione con un rimborso forfettario di 500 euro. Ma il pagamento, nonostante i ripetuti solleciti, non sarebbe mai arrivato. Di qui la decisione di mettere tutto in mano agli avvocati per restituire a Cesare quel che è di Cesare. “Prima di agire ho anche avvisato Valeria, che non mi ha risposto”, conclude. Che vinca il migliore.

