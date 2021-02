Vaccino Sputnik funziona, l’annuncio del direttore dello Spallanzani Vaia

Ancora novità importanti per il vaccino Sputnik: a Porta a Porta è intervenuto il direttore dello Spallanzani Vaia

Ancora novità importanti per quanto riguarda il vaccino Sputnik 5 con le Regioni che premono all’acquisto. Così come il direttore dello Spallanzani Vaia che ha svelato che il vaccino russo è stato analizzando scoprendo che è sicuro ed efficace al 92%. E in questo modo è stato trasmesso un documento al Governo per invogliare ad acquistarlo. Sono indicazioni significative per arrivare così a vaccinare più persone possibili in vista dei prossimi mesi.

