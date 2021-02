Vaccino Sputnik funziona, l’annuncio del direttore dello Spallanzani Vaia

Ancora novità importanti per il vaccino Sputnik: a Porta a Porta è intervenuto il direttore dello Spallanzani Vaia

Ancora novità importanti per quanto riguarda il vaccino Sputnik 5 con le Regioni che premono all’acquisto. Così come il direttore dello Spallanzani Vaia che ha svelato che il vaccino russo è stato analizzando scoprendo che è sicuro ed efficace al 92%. E in questo modo è stato trasmesso un documento al Governo per invogliare ad acquistarlo. Sono indicazioni significative per arrivare così a vaccinare più persone possibili in vista dei prossimi mesi.

Vaccino Sputnik funziona, la situazione attuale

Come svelato dal quotidiano “Il Mattino” la Russia sta continuando ad offrire milioni di vaccino Sputnik 5 in tutto il mondo, ma non sta vaccinando la propria popolazione. E così la presidente della Commissione europea, Ursula von del Leyen, si è posta questa domanda. Non si tratterebbe soltanto di una questione sanitaria, ma anche geopolitica visto che i Paesi del Gruppo Visegrad, come Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia stanno continuando a sollecitare “per garantire un accesso più esteso e rapido ai vaccini, esercitando maggiori pressioni sui produttori con cui si è sottoscritto un contratto e certificando nuovi vaccini”. Così il premier ungherese, Viktor Orban, ha rivelato: “Dobbiamo separare la questione dei vaccini dalla politica”, mentre quello slovacco Igor Matovic ha svelato: “Bisogna proteggere la salute e la vita delle persone non può essere legato alla geopolitica. Il virus non distingue fra est e ovest”.