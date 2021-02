Uomini e Donne: il ritorno a sorpresa di Davide Donadei

Uomini e Donne ritorna con il suo consueto appuntamento. Come sempre ci saranno colpi di scena e momenti molto emozionanti.

Lo show pomeridiano di Maria De Filippi rivela sempre molte sorprese. Sulla puntata di oggi sono trapelate delle news scottanti in particolare su Sophie Codegoni e Davide Donadei.

L’ex tronista tornerà a grande sorpresa in studio e non sarà solo. Nella puntata di oggi sarà anche tempo di una scelta molto importante. Mentre aspettiamo di vedere cosa succederà in studio, scopriamo altre indiscrezioni.

Uomini e Donne: ecco tutte le anticipazioni della puntata di oggi

Il 18 febbraio è senza dubbio una giornata importante per Sophie Codegoni. La tronista è arrivata alle fasi finali del suo viaggio e proprio oggi dovrà effettuare la sua scelta. Le indiscrezioni hanno detto che i telespettatori potranno ammirare lei e i suoi pretendenti in abiti molto eleganti. Un vestito lungo per la tronista e smoking per i corteggiatori.

Leggi anche -> C’è posta per te, paura per la postina Chiara: arriva la Polizia

Maria De Filippi manderà in onda i momenti migliori di Matteo Ranieri e Giorgio di Bonaventura. A seguire ci sarà finalmente la scelta. Il corteggiatore che è riuscito a conquistare il cuore della bella Sophie è Matteo. Il ragazzo dirà ovviamente di sì e i due balleranno sulle note di “Shallow” mentre cadrà una pioggia di petali rossi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Prima della scelta finale, verrà mandato in onda anche il discorso fatto dalla Codegoni a Giorgio. Tutti i suoi fan si chiedono come reagirà alla scelta della della tronista.

Leggi anche -> Gregoraci e Briatore tornano insieme, e non solo per il figlio Nathan

In studio ci sarà anche un’altra persona ad assistere: Davide Donadei. L’ex tronista si presenterà con Chiara Rabbi e i due racconteranno i dettagli della loro storia. In base alle indiscrezioni tutto sembrerebbe andare a gonfie vele. La coppia è molto felice e Donadei si dirà entusiasta e molto soddisfatto della scelta fatta. Chissà se sarà così fortunata anche Sophie Codegoni.