Stella Rossa – Milan Europa League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Stella Rossa e Milan è valido per i sedicesimi di finale della Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Grande attesa per gli impegni delle italiane nelle Coppe Europee: il rientro in campo a livello internazionale non è iniziato nel migliore dei modi. Infatti, ieri sera è andata male alla Juventus, sconfitta da un modesto Porto in trasferta e tenuta in gioco solo da un gol nei minuti finali di Federico Chiesa.

Leggi anche -> Roberto Baggio compie 54 anni, che fine ha fatto e cosa fa oggi il divin codino

Oggi è il turno delle tre italiane impegnate in Europa League, ovvero Napoli, Milan e Roma. Per i rossoneri, un impegno che ha il sapore della storia, in trasferta a Belgrado contro la Stella Rossa. Si tratta della squadra in testa nella Super Liga serba, con sei punti di vantaggio sui ‘cugini’ del Partizan.

Leggi anche -> Walter Zenga, l’ex moglie Elvira lo difende: “E’ stato un padre affettuoso”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Stella Rossa – Milan e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Stadio Rajko Mitic di Belgrado tra i padroni di casa della Stella Rossa e i rossoneri del Milan è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Questa è la quinta sfida tra le due formazioni nelle coppe europee: due le vittorie del Milan e altrettanti pareggi nei precedenti, ma questa sfida ha anche un precedente che sicuramente in tanti appassionati di sport ricorderanno. Si tratta della partita del 9 novembre 1988 in Coppa dei Campioni. All’andata era finita uno a uno, al ritorno la Stella Rossa va avanti con Savicevic, poi passato al Milan, quindi i rossoneri restano in 10. La nebbia costringe l’arbitro a sospendere la partita. Quando la partita si rigioca il giorno dopo, il Milan vince ai rigori. Quel match rocambolesco poi spinse gli uomini di Sacchi verso la conquista della Coppa Campioni.

Stella Rossa e Milan, le due squadre in campo: le formazioni

Stankovic e Pioli stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni:

STELLA ROSSA (3-5-2): Borjan; Degenek, Milunovic, Rodic; Ivanic, Petrovic, Sanogo, Kanga, Gajic; Falcinelli, Ben Nabouhane.