Stasera in tv, La Pupa e il Secchione e viceversa: ospiti e anticipazioni

Stasera in tv torna con un nuovo appuntamento La Pupa e il Secchione e Viceversa, con la semifinale del docu-reality.

Questa sera, giovedì 18 febbraio, in prima serata su Italia 1, torna con un nuovo appuntamento “La Pupa e il Secchione e Viceversa“. Per il docu-reality si disputerà la semifinale, condotta come sempre da Andrea Pucci.

Spetterà al comico Andrea Pucci raccontare il mondo così distante di pupe e secchioni. Al suo fianco l’avvenente madrina e pupa per antonomasia, Francesca Cipriani. Le coppie ancora in gara a “La Pupa e il Secchione e Viceversa” sono cinque e a fine serata una di loro dovrà abbandonare la villa, rinunciando alla vittoria e al montepremi totale di 20 mila euro. La semifinale andrà in onda questa sera, giovedì 18 febbraio, a partire dalle 21:20 su Italia 1 e sarà disponibile in replica sul portale e la app di Mediaset Play.

La Pupa e il Secchione e Viceversa, le anticipazioni del 18 febbraio

A contendersi i quattro posti in finale ci sono: Stephanie e Guidi, coppia nel gioco e nella vita reale, Miryea e Marini, Linda e Pisano e i Viceversa Orazi e Gianluca e Paolella e Manuel. Nella puntata in onda stasera, il gruppo si scaglierà proprio nei confronti della secchiona entrata in gara dalla terza puntata, facendola sentire attaccata.

Tra gli ospiti presenti alla semifinale de “La Pupa e il Secchione e Viceversa“, saranno presenti Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Giorgio Mastrota, Francesca Brambilla, Aurora Staltieri e Ambra Lombardo. Sarà proprio quest’ultima a calarsi nei panni de La Supplente, la professoressa di lettere ed ex concorrente del “Grande Fratello” 16, che interrogherà pupe e pupi. Ci sarà la “Prova Televendita“, giudicata da Giorgio Mastrota e da Francesca Brambilla. I concorrenti in gara dovranno mettersi alla prova e ideare una televendita, il cui oggetto è “La crema dell’amore“.