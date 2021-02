Clamoroso Sanremo, cantante positivo al Covid: rischia di saltare tutto

Novità importanti per quanto riguarda la nuova edizione di Sanremo: primo cantante è risultato positivo al Covid-19, come funziona?

Tutto pronto per la nuova edizione di Sanremo che andrà in onda ad inizio marzo 2021, ma è risultato positivo al Covid-19 il primo cantante. Si tratta di Moreno Conficconi degli Extraliscio, la band con la partecipazione di Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti come svelato dall’edizione de Il Secolo XIX. Così la band sarà sottoposta a quarantena con lo stesso cantante che non è ancora entrato al Teatro Ariston. Come da protocollo dovrà rispettare le norme andando così in isolamento prima di sottoporsi a nuovi tamponi. Il rischio c’era com’era noto già da tempo così come ben sa lo stesso conduttore Amadeus, che dovrà valutare così tutti i pericoli durante l’emergenza Coronavirus. Una situazione limite che potrebbe anche far saltare tutto in caso di nuovi casi di positività al Covid-19.

Clamoroso Sanremo, chi è Moreno Conficconi

Moreno Conficconi è anche conosciuto come “Moreno il biondo” ed è uno storico musicista conosciuto soprattutto per quanto riguarda il genere liscio lavorando all’Orchestra Casadei. Così nel 2014, con Mirco Mariani e Mauro Ferrara, è protagonista fondando gli Extraliscio: tutto si basa della musica tradizionale romagnola, un percorso fatto di nuovi arrangiamenti, nuovi linguaggi e nuovi ritmi.