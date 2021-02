Robin Hood su Raidue, chi è l’attore Taron Egerton: età, foto, vita e carriera

Taron Egerton è Robin Hood in “Robin Hood – L’origine della leggenda”, film del 2018 in prima visione questa sera su Rai Due.

Questa sera (giovedì 18 febbraio) sarà possibile godersi un’ora di avventura grazie alla rivisitazione di Otto Bathurst della storia di Robin Hood; nel film il signorotto inglese Robin di Loxley torna in Inghilterra dalla Terza Crociata, ma trova la sua terra natía dominata dalla corruzione. Sarà compito di Robin riportare la pace a Nottingham, riconquistando così non solo l’onore ma anche il cuore della sua amata Marian. Una trama avvincente, ma chi presta il volto al bel ladro gentiluomo in questa pellicola?

Un attore da Golden Globe

Taron David Egerton è nato il 10 novembre 1989 nel Regno Unito. L’attore si è laureato alla Royal Academy of Dramatic Art, una delle scuole di teatro più importanti del mondo; a soli 21 anni ha anche vinto lo Stephen Sondheim Society “Student Performer of the Year”, entrando così a far parte del National Youth Theatre. Oltre alla recitazione, Taron Egerton si è specializzato nel canto e nel ballo: probabilmente proprio grazie a queste due passioni l’attore è riuscito a interpretare magistralmente Elton John nel film dedicato alla vita del cantautore, vincendo un Golden Globe come “miglior attore in un film commedia o musicale”.

Il Golden Globe però non è il primo riconoscimento che Egerton ottiene per la sua bravura davanti alla telecamera: nel 2014, con “Kingsman” (il suo primo film sul grande schermo), il suo personaggio Gary “Eggsy” Unwin gli vale una nomination come miglior stella emergente ai BAFTA. Nel 2018 Otto Bathurst lo vorrà come personaggio principale nella sua versione di Robin Hood.

Da quando Taron Egerton è diventato così conosciuto dal pubblico (quindi dopo la sua performance in “Rocketman”) l’interesse dei suoi fan si è focalizzato sulla sua vita privata: in particolare, i seguaci dell’attore si sono spesso domandati se avesse già un’anima gemella. Egerton, nonostante una breve pausa nel 2018, ha confermato la sua relazione con Emily Thomas.