Roberto Baggio, il messaggio da brividi della figlia per il compleanno

Roberto Baggio compie 54 anni, il messaggio d’auguri della figlia Valentina su Instagram fa venire i brividi.

Sono passati quasi 17 anni da quando Roberto Baggio ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato, privando gli italiani e gli appassionati di calcio della sua classe e del talento più limpido nato in Italia negli ultimi 40 anni. In un movimento calcistico come il nostro, in cui il talento non è mai mancato, il Divin Codino ha rappresentato l’apice, quel calciatore in grado di fare la differenza in ogni contesto e di essere considerato il più forte in assoluto.

Nonostante questo, nella sua lunga carriera Baggio ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. La sua bacheca è riempita da due Scudetti e una Coppa Italia, vinti nel 1995 e nel 1996, in due stagioni in cui è stato meno presente e determinante in campo. L’unico trofeo vinto da protagonista è stata la Coppa Uefa del 1993, anno di grazia che gli ha permesso di vincere il Pallone D’Oro ed il Fifa World Player. L’anno successivo è stato connotato da infortuni e meno presenze, ma gli ha permesso di vincere Scudetto Coppa Italia e l’ha portato ad un passo dalla conquista del Mondiale di Usa ’94.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Roberto Baggio, gli auguri della figlia Valentina sono da brividi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Baggio AKA La Willa (@v_baggio)

Dopo la delusione del Mondiale americano, la carriera di Roberto Baggio è continuata tra alti e bassi. Alti registrati da trascinatore delle squadre di provincia, a Bologna e Brescia, e bassi quando ha avuto la possibilità di giocare per le grandi di Milano, prima Milan e poi Inter. Ciò nonostante i tifosi italiani non hanno mai messo in dubbio il suo talento ed ancora oggi nessuno dubita che sia stato il migliore di tutti nel calcio italiano moderno e probabilmente della storia del nostro movimento calcistico.

Leggi anche ->Roberto Baggio, il messaggio ritrovato del 1990 fa commuovere tutti

Oggi Roberto compie 54 anni e tutti gli tributano gli auguri ed i riconoscimenti che merita. L’augurio più speciale, però, è quello della figlia Valentina che su Instagram scrive: “Buon compleanno Papito. Trova sé stesso un uomo che guarda te ed il percorso che avete compiuto con la mamma in questi 40 anni insieme”.

Leggi anche ->Francesco Totti devastato dalla notizia, morto Mimmo Proto