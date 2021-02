La rabbia di Daniel Colangeli: I cugini di campagna mi hanno abbandonato

Daniel Colangeli è deluso e amareggiato: pensava di aver trovato una famiglia nei Cugini di campagna, invece si è ritrovato solo e senza denaro…

L’esperienza di Daniel Colangeli con i Cugini di campagna è ormai acqua passata. Dopo sei anni “bellissimi” e “ricchi di tante soddisfazioni” il cantante è uscito dal gruppo. E per lui è finita nel peggiore dei modi. Cos’è successo?

La confessione di Daniel Colangeli

“Quando è esplosa la pandemia sono cominciati i primi problemi” dice Daniel Colangeli, intervistato dal settimanale Nuovo. “Per cantare avevo lasciato il mio posto fisso in macelleria, ma quando ho chiesto aiuto, dopo mesi di stop forzato, mi sono sentito rispondere che anche loro erano in difficoltà”.

Il musicista romano ha potuto contare solo sul sostegno morale della fidanzata Federica Storelli, figlia dell’ex tastierista del mitico gruppo, Luca. “Quando ho chiesto a Silvano Michetti un piccolo stipendio da 500 euro che mi permettesse di vivere in attesa di riprendere a fare i concerti, lui mi ha risposto che non era possibile. A quel punto gli ho detto che sarei stato costretto a trovarmi un altro lavoro e lui mi ha augurato buona fortuna”.

In questo momento la delusione di Daniel Colangeli brucia come una ferita aperta: “Consideravo i Cugini di campagna una seconda famiglia e mi aspettavo che si battessero per farmi rimanere insieme a loro, invece…”. Oggi la sua vita ha preso tutt’altra direzione: “Mi sono iscritto alla facoltà di Veterinaria e faccio già il tirocinio in uno studio. Il mio futuro sono gli animali, una passione che già condivido con la mia fidanzata”. Pare infatti che i due vivano in simbiosi coi loro pappagalli ara. E se gli ex colleghi lo richiamassero? Colangeli risponde tranchant: “No, non credo che potrei tornare sui miei passi anche se è stata una decisione sofferta”.