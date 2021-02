Paolo Bonolis, che lavoro fa la moglie Sonia Bruganelli: quanto guadagna. Scopriamo di più sulla carriera professionale della consorte del conduttore televisivo.





Classe 1974, Sonia è la compagna di Bonolis dal 1997. Il loro matrimonio va avanti dal 2002. La loro coppia è solida e il loro rapporto duraturo. Ma qual è la professione della donna che è al fianco del conduttore televisivo da oltre 20 anni? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo conto.

Paolo Bonolis, le tappe della carriera professionale della moglie Sonia Bruganelli

Romana d’origine, Sonia nasce nel 1974. La sua carriera si avvia nel mondo della moda, la Bruganelli è infatti inizialmente una modella, per poi approdare alla televisione. E’ proprio durante un programma televisivo, ovvero Tira e molla, durante il quale Sonia era protagonista di alcune telepromozioni che la Bruganelli conosce, nel 1997, colui che diventerà l’uomo della sua vita.

Oggi Sonia è un’imprenditrice. La sua azienda è l’agenzia di scouting SDL 2005, che lavora per il cinema, il teatro e la televisione. Tempo fa, in una intervista, la Bruganelli aveva affermato di lavorare più del marito, dal momento che, organizzando tutte le sue trasmissioni, era tenuta a seguire ogni giorno i lavori, fino all’arrivo del marito in occasione delle prove e della messa in onda del programma.

Sonia inoltre conduce un programma televisivo, I libri di Sonia, approdato su Tim Vision e ha alcune linee di abbigliamento, tra cui quella chiamata Adele Virgy, che ha diversi negozi monomarca a Roma.

Non si hanno molte notizie in merito a quale sia il compenso della Bruganelli per la sua attività lavorativa. Certamente però suo marito viene considerato tra i conduttori più pagati della televisione. Secondo i rumors di alcuni mesi fa, il conduttore percepirebbe 40 mila euro a puntata per la conduzione di Avanti un altro!

Sonia ha tre figli, nati dall’amore con il conduttore televisivo: Silvia, nata nel 2003, Davide, nel 2005 e Adele, nel 2009. Bonolis aveva già due figli quando ha sposato la Bruganelli, nati dal precedente matrimonio con Diane Zoeller, ovvero Stefano e Martina.