Oroscopo del giorno, venerdì 19 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend è oramai ad un passo da noi. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 19 Febbraio 2021.

Siamo oramai entrati nella seconda metà di Febbraio, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di premere sull’acceleratore e partire alla carica? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 19 Febbraio 2021.

Venerdì 19 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà colma di buone occasioni e opportunità: cercate di non perdervene nessuna! Il buonumore e l’allegria non mancheranno di certo e voi avrete finalmente tutte le energie per affrontare le prossime ore.

Toro. Giornata un po’ dura quella di oggi per voi. Alcune turbolenze sono all’orizzonte, ma non temete, riuscirete a superare con coraggio tutti gli ostacoli. Molto probabilmente qualche questione vi farà uscire dai gangheri. Cercate però di contenere la rabbia.

Gemelli. Fuochi d’artificio per voi durante la giornata di oggi. Le prossime ore saranno estremamente positive e voi potrete cogliere l’occasione per rilassarvi finalmente e per fissare nuovi e gratificanti obiettivi.

Cancro. È arrivato per voi, il momento di voltare pagina e di separarvi definitivamente dal vostro passato. Godetevi il presente e tenete lontana al più possibile la malinconia: i brutti pensieri non vi porteranno da nessuna parte; ricordatevelo sempre.

Leone. Il mese in corso è stato per voi decisamente difficile. Nonostante questo non è ancora arrivato il momento di riposare e di adagiarvi sugli allori. Sarà necessario stringere i denti e proseguire dritti verso i vostri obiettivi, grandi soddisfazioni sono in arrivo.

Vergine. Durante la giornata di oggi avrete un ottimo quadro astrale ed un cielo decisamente importante. Sono in arrivo delle importanti novità, le quali richiederanno però molta della vostra pazienza, e della vostra attenzione. Tenetevi pronti!

Bilancia. Giove, Saturno, Venere, ed il Sole saranno oggi dalla vostra parte e vi regaleranno una giornata estremamente luminosa e positiva. Approfittatene per sbrigare tutte le questioni più fastidiose, senza rimandare niente a domani.

Scorpione. Luna in opposizione per voi durante la giornata di oggi. Potreste sentirvi più sensibili e lunatici del solito, dunque cercate di armarvi di tanta buona pazienza. Sono all’orizzonte delle importanti novità e voi fareste meglio ad essere pronti.

Sagittario. Per quel che riguarda la giornata di oggi il consiglio migliore è quello di mettere un punto definitivo alle questioni appartenenti al passato, specie se dolorose. È arrivato il momento di muovere qualche passo avanti. Forza e coraggio!

Capricorno. È arrivato finalmente il momento di levarsi qualche sassolino dalle scarpe. La giornata di oggi vi garantirà qualche bella rivincita e soddisfazione personale. Cercate comunque di non tenere troppo la testa tra le nuvole e di concentrarvi.

Aquario. La Luna non sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi. Un po’ di malinconia e di frustrazione potrebbero rompervi le ruota nel paniere. Cercate di evitare il senso di colpa e i ripensamenti. Presto si sistemerà tutto.

Pesci. Qualche screzio in amore potrebbe colorare di grigio il vostro cielo sereno. Cercate di evitare il più possibile le discussioni e di scegliere la via della diplomazia. Fidatevi del vostro istinto e portate pazienza, tutto si risolverà.

