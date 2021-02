Mauro Corona, incidente in montagna: come sta l’alpinista di Erto

Mauro Corona è rimasto vittima di un incidente in montagna mentre faceva alpinismo: quali sono le condizioni dell’alpinista.

Nel giorno di San Valentino Mauro Corona è rimasto vittima di un incidente in montagna che poteva costargli caro. Ad informare tutti i fan sull’accaduto è stato lo stesso alpinista con un post nel quale si legge: “Ieri a scialpinismo mi son danneggiato una spalla. Potevano essere entrambe. E anche la testa. Morale? Sono fortunato“. Poche righe quelle di Mauro che servono sia per evitare illazioni sul suo stato di salute, sia per tranquillizzare i fan, spiegando loro che l’incidente è stato spaventoso, gli ha causato un brutto infortunio, ma che alla fine è andato tutto per il meglio.

Ciò nonostante in questi giorni i fan dell’alpinista hanno cercato di capire qualcosa in più sulla dinamica dell’incidente e sulle sue condizioni di salute. Corona, però, non ha aggiunto ulteriori particolare e le uniche informazioni le ha fornite Bianca Berlinguer con un post su Instagram nel quale si legge: “Un grande abbraccio a Mauro Corona che neanche stasera potrà essere con noi e che, sulla neve delle sue amate montagne, è caduto e si è rotto una spalla e fratturato la testa dell’omero”. La frase è corredata da una foto di Mauro che saluta sorridente dalla sua bottega, nella quale si vedono le conseguenze dell’incidente.

Mauro Corona, perché non può tornare a Cartabianca

Come si deduce dalle parole cariche d’affetto di Bianca Berlinguer, tra i due è tornato il sereno. Lo scorso settembre, infatti, c’era stata una furiosa lite in diretta, al termine della quale l’alpinista aveva apostrofato Bianca con l’aggettivo sessista “Gallina“. Un insulto che la conduttrice non aveva accettato e che aveva causato l’allontanamento di Corona dalla trasmissione. Giorni dopo Mauro si è scusato pubblicamente con la conduttrice e lei ha accettato le sue scuse e il suo possibile ritorno in studio.

Tuttavia il ritorno a Cartabianca di Mauro Corona è stato impedito dalla Rai. La frase pronunciata contro la Berlinguer è infatti ritenuta una grave violazione del codice etico dell’emittente. Dopo quell’episodio, infatti, l’alpinista è apparso solamente una volta in tv sui canali Rai, durante un’intervista concessa a Linea Bianca. In quell’occasione la tv pubblica si è scusata con gli spettatori per non aver controllato la presenza di: “un ospite che in un altro contesto si è lasciato andare ad un’espressione inaccettabile sul piano della parità di genere in violazione del Codice etico della Rai”.

