Masterchef anticipazioni, cosa accadrà oggi: l’eliminazione è servita

Masterchef anticipazioni, uno dei concorrenti pronto a lasciare lo show. Tutto quanto previsto nell’appuntamento di giovedì 18 febbraio 2021.

Masterchef anticipazioni, il celebre cooking show con protagonisti Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri prosegue con due nuove puntate. Appuntamento come al solito sui canali Sky Uno (108 del satellite e 455 del digitale terrestre) e su Now Tv, alle ore 21:10. Riguardo all’appuntamento odierno di giovedì 18 febbraio 2021 di Masterchef anticipazioni ed indiscrezioni su ciò che accadrà, i tre chef dovranno gestire anzitutto quella che sarà l’eliminazione di uno dei concorrenti.

Ad oggi sono rimasti in gara 8 partecipanti, i quali saranno chiamati a cimentarsi in una sfida di pasticceria al cospetto del rinomato Andrea Tortora. Tutti loro avranno davanti ai rispettivi occhi una mystery box, sprovvista di ingredienti ma dotata invece di tante cotture da scegliere per le loro creazioni. Lo scopo sarà impressionare i giudici e dimostrare di meritare la conferma nel programma. Chi uscirà vincitore da questa prova avrà poi la possibilità di godere di un vantaggio nell’Invention Test con chef Tortora. Intanto va avanti pure ‘Masterchef Magazine’, come sempre alle ore 19:45 dal lunedì a venerdì.

Masterchef anticipazioni, cosa accadrà il 18 febbraio 2021

Il 19 febbraio verranno mandate in onda le ricette più rinovate degli chef Locatelli e Barbieri oltre che dei concorrenti della 10/a edizione. Tutte tratte dalle varie rubriche ‘Sapori dal Medio Oriente’, ‘Locatelli’s Home Cooking’ e ‘Mystery a metà’. Una particolarità che rende ancora più apprezzata la produzione di Sky sta nel fatto che nello studio adibito a cucina vengono rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti in materia di pandemia.

Ma oltre a questo vige anche una rigida politica plastic free, con l’impiego di materiali al 100% riciclabili. Ed anche il cibo cucinato non viene sprecato ma finisce con l’essere donato alla Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Un approccio che tutte le trasmissioni di questo genere dovrebbero fare proprio.