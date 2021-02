Manuel Agnelli, chi è la compagna Francesca Risi: età, foto, carriera, vita privata

Francesca Risi è la compagna del cantante Manuel Agnelli, leader degli Afterhours. Ma cosa sappiamo di lei?

Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna e dietro il frontman del gruppo rock Afterhours, Manuel Agnelli, c’è la sua compagna di vita Francesca Risi.

Francesca Risi è una donna avvolta nel mistero, molto riservata e attenta a ripararsi dalle luci dei riflettori, nonostante sia la compagna del famoso leader degli Afterhours, Manuel Agnelli. Di lei si sa che vive ad Abbiategrasso, nell’hinterland milanese, con la sua famiglia, ma non si conosce la sua data di nascita o la città in cui è cresciuta. La donna è legata al giudice di “X-Factor” da diversi anni, ma la loro vita privata è mantenuta ben segreta. I due insieme hanno una figlia, che si chiama Emma.

Francesca Risi, chi è la compagna di Manuel Agnelli

Francesca Risi, da persona estremamente riservata, non ha profili social, né Facebook, né Instagram. Da quando il compagno Manuel Agnelli ha iniziato a partecipare al programma di Sky Uno come giudice, i due sono stati spesso fotografati insieme sui red carpet. La donna ha un look sempre molto particolare e chic e il cantante ha rivelato che è lei ad occuparsi interamente della sua immagine e ricopre da anni il ruolo di sua stylist personale. Il suo impegno principale, però, è quello di fare la mamma a tempo pieno di Emma.

Come svelato da Manuel Agnelli, raccontando il loro primo incontro con Francesca Risi, è avvenuto in una libreria. La donna infatti è appassionata di letteratura e il cantante andava lì a leggere i libri. “A un certo punto cominciai a tornare solo per rivederla. Pensava fossi un architetto, non mi conosceva, non era nel mondo della musica e questo mi piaceva, anche se ci sta che la gente ti avvicini per quello che fai. Era gelosa, certo, e credo lo sia ancora“, ha raccontato il giudice di “X-Factor“.