Luisa Corna, la verità sulla relazione durata 10 anni con Aldo Serena

Luisa Corna Aldo Serena, perché si lasciarono. Il loro amore molto bello è durato per oltre dieci anni ma poi è giunto a conclusione: il motivo.

Luisa Corna Aldo Serena, una coppia che per oltre 10 anni è stata insieme, vivendo uniti per gran parte degli anni ’90, fino alla fine del loro amore nel 2003. I due formavano una bella coppia, ma come spesso avviene tra celebrità, gli impegni di lavoro hanno finito con il prevaricare sulle esigenze personali ed amorose. Sia lui che lei non potevano dare di più all’altro e così si giunse alla fine della loro storia.

La bella Luisa era all’apice della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Fu proprio grazie al legame sentimentale con Aldo Serena che Luisa Corna ottenne il ruolo di presenza femminile a ‘Controcampo’, trasmissione sportiva di Mediaset ricordata con affetto dagli appassionati di calcio, al pari di ‘Pressing’ di Raimondo Vianello. La conduzione di ‘Controcampo’ era affidata al sempre ottimo Sandro Piccinini, che con Serena ha commentato per anni centinaia di partite sui canali del Biscione. Nel corso di una intervista rilasciata ad inizio 2019 a ‘La Gazzetta dello Sport’, lei confermò che fu proprio l’amicizia tra Piccinini ed Aldo, con cui era fidanzata, ad averle aperto le porte per questa importante possibilità. Durò dal 1999 al 2002 e la cosa fu quasi come un segno del destino.

Luisa Corna Aldo Serena, un rapporto vissuto lontano dal gossip

Infatti, oltre ad un fidanzato calciatore, anche il padre di lei aveva calcato i campi di gioco, negli anni ’50 e ’60. Giocò con Brescia, Akragas e SPAL ma poi dovette smettere per via di un brutto infortunio. La relazione tra Luisa Corna ed Aldo Serena è sempre stata vista con un generale apprezzamento. Non si conoscono molti dettagli ma si presume che la cosa sia finita senza ostilità reciproche.

Oggi lei è sposata con un carabiniere e lui con una donna conosciuta in discoteca, Cristina Gatti. “Fu grazie a Nicolino Berti, mio compagno di squadra nell’Inter, che conobbi quella che è la madre dei miei due figli. Una sera lui mi trascinò con sé al ‘Radetzky’ di Milano e c’era anche lei. Dopo qualche giorno ci scambiammo i numeri e poi non ci siamo più lasciati”.