Luisa Corna, che fine ha fatto? Cosa fa oggi l’attrice e cantante

Luisa Corna non si è dedicata sollo alla musica ma l’abbiamo vista nei panni di modella, attrice e conduttrice. Ecco che fine ha fatto.

Classe 1965, la cantante nasce il 2 dicembre a Palazzolo sull’Oglio (Brescia). Alle spalle ha una carriera molto lunga e ricca di successi.

La musica è sempre stata la sua grande passione e ancora oggi continua a creare nuovi singoli. Nonostante siano passati anni dal suo esordio, continua a far emozionare tutti i suoi fan.

Luisa Corna: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla cantante

La sua carriera è stata senza dubbio versatile e poliedrica. Il suo debutto è stato nel mondo della moda. E’ stato proprio in questo campo che è entrata in contatto con marchi molto conosciuti come Dolce & Gabbana e Mariella Burani.

Un’introduzione alle luci della ribalta lontana dalla musica. Questo fatto non le ha però fatto perdere l’amore e la passione per quest’arte. A 18 anni aveva partecipato al Festival di Castrocaro dove era riuscita ad ottenere il secondo posto. Con la canzone “Dove vanno a finire gli amore” era riuscita a conquistare il pubblico.

Le sue esperienze l’hanno portata anche sul piccolo schermo. A fine anni ’90 entra a far parte del cast di “Domenica In” come cantante, ma l’abbiamo vista anche a “Controcampo”, “Notti Mondiali” e “Sì sì, è proprio lui”. Conduce per tre anni di fila il “Premio Baricco” e affiancherà Mike Bongiorno nel “David di Donatello“. L’abbiamo vista anche al cine con “Al momento giusto” e “Ho sposato uno sbirro”. Nel 2002 aveva anche partecipato al Festival di Sanremo con Fausto Leali. I due erano arrivati al quarto posto.

Dopo la fine della lunga relazione con il calciatore Aldo Serena e altre storie, oggi vive con un carabiniere. Lei e Stefano Giovino vivono in Puglia. La cantante non credeva più nell’amore, ma dopo il colpo di fulmine con il suo attuale compagno ha cambiato idea. “Stiamo insieme da più di quattro anni. Lui ha riportato equilibrio e serenità in me”, aveva raccontato.