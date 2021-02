Ibra Sanremo, Amadeus svela: “Si allenerà qui e giocherà con i rossoneri”

Zlatan Ibrahimovic sarà protagonista alla prossima edizione del Festival di Sanremo: si allenerà a distanza, l’annuncio di Amadeus

La nuova edizione di Sanremo sarà particolare a causa dell’emergenza Coronavirus. E così lo stesso padrone di casa, Amadeus, ha svelato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” tutte le curiosità sull’ospite di lusso come Zlatan Ibrahimovic: “Abbiamo pranzato insieme, mi hanno colpito la gentilezza, l’educazione, il carattere di chi ha fatto una lunga gavetta. Carismatico, determinato, professionale”. Poi ha aggiunto indicazioni importanti per quei giorni: “Lui è un grande professionista, e i fuoriclasse come lui sanno gestirsi da soli. Si allenerà in Riviera per tutta la settimana, come ha sempre fatto. I tifosi possono stare tranquilli. Se è sempre il primo ad arrivare agli allenamenti e l’ultimo ad andarsene vuol dire che ha un’autodisciplina esemplare”.

Ibrahimovic Sanremo, come farà durante Milan-Udinese?

Ibra Sanremo, Amadeus chiarisce tutto

In quei giorni il Milan sarà impegnato anche per la sfida di campionato. Lo stesso Amadeus ha rivelato ciò che farà: “Andrà a Milano mercoledì per la partita contro l’Udinese. Successivamente tornerà a Sanremo e rimarrà con noi”. Tanti impegni per il campione svedese, pronto ad essere così protagonista anche fuori dal terreno di gioco al fianco del conduttore italiano. Sanremo è un’occasione per ascoltare buona musica per non pensare ad un lungo anno ricco di brutte notizie a causa del Covid-19. Il Festival è stato fino all’ultimo secondo in dubbio a causa dell’organizzazione intorno alla manifestazione musicale. Alla fine Amadeus, insieme agli altri protagonisti, ha trionfato rivelando il lungo piano che è stato messo in atto.