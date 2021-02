Gregoraci e Briatore tornano insieme, e non solo per il figlio Nathan

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore disposti a tornare insieme? L’indiscrezione arriva da fonti vicine ai due vip.

Che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si siano chiariti dopo le incomprensioni e i botta e risposta mediatici durante l’esperienza della showgirl al GF Vip, lo si era capito dal fatto che la conduttrice di Battiti Live ha passato il capodanno e parte di gennaio a Dubai insieme all’ex marito e al figlio Nathan Falco. Sin da quel momento le voci su un possibile ritorno di fiamma sono state condivise da tutti i giornali di cronaca rosa, ma la Gregoraci ha smentito tutto in un’intervista concessa a Verissimo.

In quella occasione ha detto che leggere le notizie su un possibile ritorno di fiamma con l’ex marito l’hanno fatta sorridere, ma che al momento rimane single. Tuttavia il settimanale Nuovo non crede del tutto a questa versione dei fatti. In un articolo sul recente riavvicinamento tra i due, infatti, sottolinea come alcune fonti vicine alla coppia credono che tra i due possa essere tornato del tenero. A suggerirlo ci sono gli incontri pubblici al parco con i membri della famiglia Gregoraci, ma anche il fatto che i due hanno passato delle notti sotto lo stesso tetto nella casa romana della soubrette.

Gregoraci e Briatore di nuovo insieme?

Questo basta per poter dire che tra i due ci sarà un vero e proprio ritorno di fiamma? Probabilmente no, ma di certo il loro è un rapporto speciale. Nonostante il divorzio, i due non si sono mai allontanati ed è evidente per chi li vede insieme che ci sia una complicità che va oltre la semplice amicizia. Una complicità che è dovuta al passato intenso vissuto insieme, al fatto che condividono e lo faranno per sempre un figlio in comune e che si vogliono bene.

Si tratta di elementi che potrebbero convincere Elisabetta e Flavio a riprovarci, ma un passo del genere non può essere affrettato. Di mezzo c’è il benessere del figlio Nathan Falco. Se Briatore e Gregoraci decidessero di tornare insieme sarebbe una decisione ponderata, un progetto di vita comune e non un semplice tentativo. L’imprenditore dal canto suo non smette di corteggiarla e farla sentire importante per la sua vita: lo scorso 8 febbraio le ha inviato un bellissimo mazzo di rose rosse (simbolo della passione) che pare Elisabetta abbia gradito particolarmente.

