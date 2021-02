Granada – Napoli Europa League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Granada e Napoli è valido per i sedicesimi di finale della Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Grande attesa per gli impegni delle italiane nelle Coppe Europee: il rientro in campo a livello internazionale non è iniziato nel migliore dei modi. Infatti, ieri sera è andata male alla Juventus, sconfitta da un modesto Porto in trasferta e tenuta in gioco solo da un gol nei minuti finali di Federico Chiesa.

Oggi è il turno delle tre italiane impegnate in Europa League, ovvero Napoli, Milan e Roma. I partenopei sono gli ultimi a scendere in campo alle ore 21.00 e anche per loro come per le altre due italiane si tratta di una trasferta. Affrontano infatti la ‘matricola’ Granada, rivelazione della Liga lo scorso anno e attualmente ottava.

Precedenti di Granada – Napoli e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Nuevo Los Cármenes di Granada tra i padroni di casa spagnoli e gli azzurri partenopei del Napoli è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. Potrà inoltre essere seguita in chiaro su Tv8 e in streaming sul sito della rete televisiva.

Tra le due formazioni, questa è una primissima assoluta: Granada e Napoli non si sono mai affrontate in una gara ufficiale. I partenopei hanno 18 precedenti non propriamente felicissimi contro formazioni spagnole. Hanno infatti vinto appena cinque delle sfide precedentemente disputate. Non solo: se guardiamo ai precedenti recenti, c’è un solo successo, vale a dire quello contro la Real Sociedad per 1-0, ottenuto quest’anno nei gruppi dell’Europa League.

Granada e Napoli, le due squadre in campo: le formazioni

Martinez e Gattuso hanno completato le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni:

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Herrera, Gonalons; Machis, Montoro, Kenedy; Molina.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne.