Giorgia Greco, chi è: età, foto e storia della giovane atleta

Giorgia Greco è una giovanissima atleta che ha conquistato tutti con la sua tenacia. Scopriamo tutto su di lei e sulla sua storia.

Il nome di questa giovane ginnasta è diventato molto conosciuto proprio grazie al suo talento e alla sua passione per lo sport.

Scopre la ginnastica ritmica a soli 4 anni: un vero e proprio colpo di fulmine. Lei e questa disciplina non si separeranno più.

Chi è Giorgia Greco: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei

Giorgia ha 13 anni. E’ nata il 1 marzo 2007 a Milano. La passione per la ginnastica non è l’unico motivo per il quale conosciamo il suo nome. La sua voglia di riscatto e la sua determinazione l’hanno fatta spiccare non solo nel mondo sportivo ma anche in quello del piccolo schermo. La 13enne è infatti una concorrente di “Italia’s Got Talent“. Nella scorsa puntata la sua esibizione le ha fatto guadagnare un posto in finale: Federica Pellegrini ha premuto il “Golden Buzz” per lei.

“Quella di questa sera è una performance ma non gareggio in maniera agonistica, perché non esiste la mia categoria”, ha spiegato la giovane ginnasta. Nonostante la sua grande passione Giorgia non può partecipare alle competizioni dato che non ci sono altre atlete come lei.

“A seguito di controlli hanno riscontrato un tumore all’osso, avevamo più possibilità di rimanere con Giorgia con l’amputazione” ha spiegato la madre durante un’intervista. La 13enne non ha rinunciato a praticare la ginnastica ritmica e riesce a mettere in scena bellissime performance nonostante abbia una gamba sola.

Federica Pellegrini è rimasta molto colpita dalla sua esibizione. Sia lei che Giorgia condividono un grande amore per lo sport. “Questa sera ho visto solo la tua bravura“, ha commentato la Pallegrini. “Mi auguro che con te succedano delle cose nuove” le ha detto Mara Maionchi.