Gigi D’Alessio, tutto sul suo nuovo amore: molto giovane, era una sua fan

Denise Esposito, ex fan di Gigi D’Alessio, sarebbe la nuova fiamma dell’artista. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Occhi di ghiaccio, capelli biondi, pelle chiarissima: sono i segni distintivi di Denise Esposito, la splendida napoletana che avrebbe fatto perdere la testa a Gigi D’Alessio. Una bellezza dal sapore decisamente “nordico”, agli antipodi del fascino mediterraneo di Anna Tatangelo. Conosciamola più da vicino.

Per chi batte il cuore di Gigi D’Alessio

Denise Esposito è nata il 19 novembre 1992 sotto il segno dello Scorpione, dunque è più giovane di ben 26 anni di Gigi D’Alessio, ha origini campane e vive a Napoli. Non appartiene al mondo dello spettacolo, ma il suo nome e le sue foto hanno inondato le cronache rosa delle ultime settimane con lo scoop della sua love story con Gigi D’Alessio, lanciato dal Mattino all’inizio di questo febbraio. Non si conosce purtroppo molto altro della sua biografia, il che ha contribuito ad alimentare curiosità e indiscrezioni sul suo conto.

Per quanto riguarda la vita privata di Denise Esposito, è noto che ha un fratello con i suoi stessi magnifici occhi, a cui è molto legata e che ha spesso mostrato ai follower sui suoi profili social con dolcissimi scatti (a proposito, il suo account su Instagram è privato). Nulla è dato sapere invece sui suoi trascorsi sentimentali prima dell’incontro con Gigi D’Alessio, che di lei si sarebbe perdutamente innamorato, al punto da ritrovare il sorriso dopo la tormentata storia d’amore con Anna Tatangelo.

Per il resto, le presentazioni in famiglia si sarebbero celebrate piuttosto velocemente. I due avrebbero deciso di vivere insieme a Napoli e lei sarebbe stata avvistata con l’artista all’Olgiata, il quartiere di Roma dove si trova la villa del cantante. Il primo incontro sarebbe invece avvenuto a Capri (lei ama il mare e i viaggi). Come in una favola, la fan del cantante è riuscita a conquistare il suo cuore…