GF Vip, televoto bloccato per Giulia Salemi e Stefania Orlando: fan in rivolta

I fan del GF Vip sono furiosi per il televoto: risulta impossibile votare online per salvare Giulia Salemi o Stefania Orlando. Forti problemi anche da sms.

Nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 19 febbraio 2021, una concorrente tra Stefania Orlando e Giulia Salemi abbandonerà per sempre la Casa del “Grande Fratello Vip“.

Ad un passo dalla finale un’altra delle concorrenti del “Grande Fratello Vip” sarà eliminata dal reality. Tommaso Zorzi ha ammesso che, secondo lui, è stata una mossa strategica mandare una di loro al televoto, in modo tale da disperdere il voto nel corso delle ultime settimane ed evitare di avere Andrea Zenga contro di loro. Nelle ultime ore, inoltre, i fans del programma si sono rivoltati in quanto il servizio di televoto online è momentaneamente sospeso per quello che sembra essere un problema tecnico. Il problema, però, persiste da oltre 12 ore.

Fans del GF Vip furiosi, gridano al televoto truccato

Per salvare una delle due concorrenti tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è pertanto possibile solamente utilizzare gli sms normali, ma anche qui sembrano esserci stati dei problemi. Molti utenti di Twitter hanno notato che il televoto funziona solo in favore dell’ex volto della Rai e non per l’influencer italo-persiana. Mandando un messaggio al 4770002 con il nome ‘Giulia‘, il sistema non sembra riconoscere la votazione come valida. Scrivendo il nome ‘Stefania‘, invece, il voto viene accettato.

I fans del “Grande Fratello Vip” gridano al televoto truccato e, tra le tante ipotesi, c’è chi sostiene che il televoto online sia stato bloccato per evitare che arrivino dei voti non italiani. Sono stati moltissimi gli account fake e i voti dall’estero che hanno caratterizzato l’attuale edizione del reality, in una pratica espressamente vietata. In molti creano degli indirizzi di posta elettronica temporanei in modo tale da registrarsi sul sito del reality e votare il loro preferito. Il regolamento del GF, però, è molto chiaro: sono validi solo i voti espressi sul territorio italiano. Alla luce di quanto è accaduto, la produzione potrebbe annullare il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi, ma spetterà ad Alfonso Signorini dare delle spiegazioni ai telespettatori.