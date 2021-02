Compagni nella vita e nel lavoro: Memmo Foresi e Fiorella Mannoia erano inseparabili negli anni ’70. Chi era però l’uomo?

Memmo Foresi (all’anagrafe Domenico Foresi) è nato a Roma l’1 dicembre 1942: prima della morte, avvenuta ad Amendolara il 7 settembre 2016, l’uomo è stato un compositore, cantautore e produttore discografico. La passione per la musica gli è stata passata dal lato materno: infatti, mentre il padre era un artigiano del cuoio, la madre di Foresi aveva studiato musica. E’ stata proprio lei a regalargli una chitarra, e l’artista ha imparato a suonarla completamente da autodidatta.

Una relazione tra amore e lavoro

Alla fine degli anni ’50 Memmo Foresi fonda un gruppo rock ‘n’ roll insieme ad Alberto Radius e un altro musicista. Il suo debutto ufficiale nel mondo della musica, però, arriva solo nel 1959: in quest’anno Foresi incide con Flavio Carraresi una versione di “Venus”, facendosi finalmente conoscere dal pubblico.

Per un certo periodo Memmo cambia spesso occupazione, rimbalzando da un gruppo musicale all’altro. Prima si occupa de “Gli Svitati”, complesso con cui inizia a collaborare e per cui incide un 45 giri; diventa poi il bassista di Gepy & Gepy (pseudonimo di Giampiero Scalamogna). Nel 1968 incide “Così ti amo”, cover di “To Love Somebody” dei Bee Gees, che riscuote un discreto successo. La sua vita cambia nel 1970, quando conosce Fiorella Mannoia: i due iniziano una relazione lavorativa (Memmo Foresi occupa per 10 anni il ruolo di produttore per la cantante), ma anche sentimentale. I due incidono anche un album insieme nel 1972.

Fiorella Mannoia racconta di Memmo Foresi come del suo primo grande amore duraturo: in effetti, i due sono stati insieme per diversi anni. Negli anni ’80 però proprio Foresi decide di terminare la relazione: da quel momento il compositore e produttore discografico si ritira del tutto dal mondo dello spettacolo.