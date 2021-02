Fiorella Mannoia, chi è l’ex Piero Fabrizi: età, foto, carriera, vita privata

Piero Fabrizi è stato per molti anni al fianco di Fiorella Mannoia nella vita e nel lavoro. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Piero Fabrizi è un musicista a 360 gradi: autore, produttore, arrangiatore e ottimo chitarrista, ha legato per oltre 20 anni la sua carriera professionale e la sua vita privata a Fiorella Mannoia. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Piero Fabrizi

Piero Fabrizi è nato a Roma il 12 dicembre 1957 ed è un affermato musicista, compositore e produttore discografico, attivo nel panorama musicale italiano sin dal 1980. Ha iniziato il suo percorso professionale a Roma, lavorando tra gli altri con Toto Torquati. Nel 1985 si è trasferito a Milano, dove ha collaborato con Mario Lavezzi alla realizzazione di alcuni album per Anna Oxa e Fiorella Mannoia. E proprio con l’album “Momento delicato” ha avviato una lunga collaborazione con la cantante romana, che lo ha visto impegnato nella produzione e nella realizzazione dei successivi dischi, a partire da “Canzoni per parlare” (1988). Sono tredici in tutto gli album prodotti e due DVD. Fabrizi ha inoltre curato come chitarrista, arrangiatore e direttore musicale, tutti i concerti live della Mannoia dal 1986 al 2008.

Negli anni Piero Fabrizi ha collaborato anche con Ivano Fossati, Enrico Ruggeri, Francesco De Gregori, Pino Daniele, Ron, Samuele Bersani, Massimo Bubola, Avion Travel e con diversi musicisti internazionali, quali Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Djavan, Jorge Benjor, Carlinhos Brown, Adriana Calcanhotto, Tony Levin, David Fiuczynski, Moreno Veloso, Jaques Morelenbaum, Lenine, Chico Cèsar e molti altri. È del 2013 la nuova produzione artistica dell’EP “Sotto la pelle” della rock band italiana Vega’s. E nel settembre 2014 ha pubblicato il primo disco da solista, Primula.

Dal 2015 Piero Fabrizi è docente di produzione artistica nella sezione “canzone” dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, coordinata da Tosca. Nel 2018, per il film “Rabbia Furiosa”, del regista Sergio Stivaletti, ha scritto, su musica di Maurizio Abeni, il testo della title track “Un bacio d’amore”, cantata da Giulia Annecchino. A maggio 2019 è stato pubblicato il cd-book “Viaggio in Italia. Cantando le nostre radici” del gruppo AdoRiza, con la produzione, gli arrangiamenti e la direzione artistica di Piero Fabrizi, vincitore della Targa Tenco 2019 nella categoria “Album Collettivo a Progetto”.

“È stata una parte importante del percorso artistico e musicale che ho iniziato tanti anni fa – ha dichiarato l’artista parlando di Fiorella Mannoia -. Con Fiorella la collaborazione è iniziata nell’84 e nell’85 è stato inciso il primo lavoro. Venticinque anni sono tantissimi, è una grande porzione di vita. Ho avuto altre collaborazioni ma l’impegno messo nel produrre, nell’arrangiare e nello scrivere le canzoni con Fiorella è stato notevole”. La loro collaborazione si è interrotta nel 2008: “Ha avuto un inizio e una fine naturale. Abbiamo deciso di dare un termine a questo sodalizio per cercare stimoli altrove e per non rischiare di ripeterci”.