Fabrizio Corona Morgan, attenti a quei due: “Sarà una morte lenta” VIDEO

Il duo Fabrizio Corona Morgan conquista i social. Basta una clip della durata di pochi secondi in cui appaiono insieme.

Fabrizio Corona Morgan, cosa potrebbe accadere se una personalità estrosa e vulcanica come le loro dovessero incontrarsi? In effetti è già capitato, con l’ex re dei paparazzi che si lascia riprendere in compagnia di Marco Castoldi. Che è il vero nome dell’ex vocalist dei Bluvertigo. Tutti e due sono protagonisti di una divertente clip che li vedono fianco a fianco, seduti allo stesso tavolo.

Leggi anche –> Fabrizio Corona ancora nei guai: “Deve tornare in carcere”

La scenetta messa su è davvero spassosa, con l’inquadratura che è dapprima tutta per Fabrizio Corona. Poi Morgan occupa la scena mentre ‘strimpella’ con la chitarra intonando un motivetto dal significato profondo. “Moriamo per delle idee. Va beh, ma di morte lenta…va beh, ma di morte lenta”. Ed anche quel “muoriamo” che rappresenta una forma verbale scorretta, alla fine è una dimostrazione del saper rompere gli schemi da parte di entrambi. La coppia di showmen Fabrizio Corona Morgan farebbe furore su qualunque palcoscenico. Ed i loro followers sono in delirio totale per loro. Di idee entrambi ne hanno sempre espresse alla loro maniera.

Leggi anche –> Sanremo 2021, Morgan escluso attacca Amedeus: “Nemico dell’arte”

Fabrizio Corona Morgan, è proprio il caso di dirlo: “Che succede?”

E questo li ha portati a trovarsi al centro di non poche controversie. Ma l’ex fotografo ed il cantautore non tramontano mai e sanno sempre cosa fare per esserci. In tanti tra i loro fans scrivono sotto a questo post comparso nel profilo personale di Corona che sarebbe davvero fantastico vederli uniti in un qualche progetto. E chissà che la cosa non possa effettivamente accadere. Morgan è ormai ricordato per il celebre “Che succede?” del Sanremo 2020, quando ‘non-cantò’ al Festival assieme a Bugo.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Fabrizio Corona, l’abbraccio ad Asia Argento da dietro FOTO

Immaginate cosa potrebbe avvenire nel mettere insieme due amatissimi antieroi come lui e Corona. Loro hanno avuto entrambi delle relazioni con Asia Argento. Molto più significativa quella di Castoldi, che ha portato anche alla nascita della figlia Anna Lou. Molto più fugace ma a quanto pare non priva di passione quella intessuta per qualche settimana tra la figlia del regista Dario e l’indomabile Corona. Con le loro strade che sono tornate ad intrecciarsi ancora proprio di recente.