Erasmo Genzini, che intesa con Federica: “Me lo chiede di continuo…”

Erasmo Genzini e la sua storica fidanzata Federica Esposito a quanto pare fanno sul serio. Il giovane e bravissimo attore di Che Dio ci aiuti 6 e la fascinosa mora si sono incontrati, innamorati, presi e lasciati più volte. Ma a un certo punto hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra e che lui non può fare a meno di lei, e viceversa. Ora sembra che siano pronti a compiere il grande passo.

Il grande passo di Erasmo Genzini e Federica Esposito

E’ stata sempre Federica a fare il primo passo con Erasmo ogni volta che si sono allontanati e poi riavvicinati. Insieme sono cresciuti e maturati, prendendo piena coscienza della forza del sentimento che li unisce, fino a giurarsi di non lasciarsi mai più. Una promessa che stanno mantenendo e che presto dovrebbe essere formalizzata all’altare…

Finora Federica ha dimostrato di saper amare e sostenere Erasmo nella buona e nella cattiva sorte: gli è stato molto vicina anche quando le cose non andavano benissimo, sul lavoro e non solo. Lei ha sempre creduto in lui ed è la sua prima fan, dai momenti bui e disperati fino all’agognato successo con le prime fiction.

Così, dopo dieci anni insieme, Erasmo e Federica stanno finalmente pensando al matrimonio: “Lei me lo chiede in continuazione – confessa l’attore -. Intanto abbiamo acquistato casa insieme, quando l’avremo sistemata ci andremo a vivere e poi ci sposeremo”. Per il momento non c’è una data. “Magari l’anno prossimo – si sbilancia Genzini -, quando, speriamo, la situazione del Coronavirus ci permetterà di fare una bella festa in grande stile con le nostre famiglie e tutti i nostri amici”. Auguri.

