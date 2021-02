Elisa Isoardi, lei è distesa e ci fa sognare: “Così mi piaccio anch’io” FOTO

Bellissima Elisa Isoardi, e capace di emanare anche tanta dolcezza con il suo sguardo. Lei si mostra in questo modo in primo piano.

Elisa Isoardi al naturale si concede agli occhi dei suoi followers. Più passa il tempo e più lei si rivela essere una donna bellissima. Capace di piacere e di calamitare gli sguardi di uomini e donne su di sé, anche senza un solo filo di trucco. Ed è proprio quello che avviene in un suo post pubblicato di recente.

Qui la 38enne conduttrice televisiva originaria della provincia di Cuneo ammette che la prima alla quale piace quello scatto è proprio lei stessa. La possiamo contemplare in un selfie nel quale lei è distesa e si concede per un primo piano. Ha dei lineamenti da regina, degli occhi profondi ed irresistibili ed è veramente, veramente bella. Incredibile che una come Elisa Isoardi sia sola. Perché, per quanto ne sappiamo, ad oggi non c’è nessuno a tenere impegnato il cuore della presentatrice tv piemontese. Si era fatto un gran parlare di Raimondo Todaro, in tempi recenti.

Elisa Isoardi, con Raimondo Todaro c’è solo una bella amicizia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Galeotta fu la loro partecipazione in comune a ‘Ballando con le Stelle’ nello scorso autunno. Ma lui sta frequentando un’altra donna e lei ha più volte rimarcato come con il ballerino siciliano ci fosse soltanto una bella amicizia. Intanto sul suo profilo Instagram, la Isoardi continua a mostrarsi al massimo in compagnia del suo cagnolino Zen. L’unico essere al mondo che è capace veramente di non deluderla mai.

Ed i suoi tanti ammiratori le augurano sempre di vederla finalmente in coppia con qualcuno. Perché lei è una capace di esprimere anche profonda dolcezza ed è meritevole di attenzioni come del resto ogni donna.