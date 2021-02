Coronavirus 18 febbraio: tornano a crescere i ricoveri in terapia intensiva

Emergenza Coronavirus oggi 18 febbraio in Italia: tornano a crescere i ricoveri in terapia intensiva, i dati e gli aggiornamenti.

Vietato abbassare la guardia: questo l’imperativo in questo momento in Italia per quanto concerne l’emergenza Coronavirus. Da diverse settimane, infatti, il nostro Paese mostra dati che tendono al leggero ribasso quotidiano, tant’è che in un mese e mezzo sono circa 150mila in meno i malati di Covid-19 attualmente positivi.

Leggi anche –> Controlli Covid: “Siamo qui per lavoro” invece stavano sciando

Il numero di nuovi contagiati di oggi è di 13.762 nuovi casi su un totale di 288.458 tamponi antigenici e molecolari che sono stati effettuati. Questo in sostanza vuol dire che sul totale dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore l’incidenza è di circa il 4,8%, dunque ancora in salita rispetto al giorno precedente.

Leggi anche –> Vaccino AstraZeneca, le prime dosi per l’Italia: chi le avrà e da quando

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Dati Coronavirus oggi Italia 18 febbraio: la situazione aggiornata

I decessi conteggiati e comunicati nelle ultime 24 ore con diagnosi di positività al Coronavirus sono invece 347 e questo porta a 94.887 il numero delle persone decedute nel nostro Paese dopo aver contratto il virus. Si registrano inoltre 17.771 dimessi o guariti e il numero di attualmente positivi torna ancora a scendere: sono infatti 384.501 i casi di malati di Coronavirus nel nostro Paese oggi. Alti e bassi anche dalla situazione dei ricoverati negli ospedali: il numero totale scende di 309 unità e si assesta a 20mila circa.

Invece, salgono anche se solo di due unità i ricoverati in terapia intensiva, che sono 2.045, circa il 10% dei ricoverati complessivi. Ma torna a salire soprattutto il numero di nuovi ingressi, che sono stati 177 nelle ultime 24 ore. Cala del 5% il numero dei casi giornalieri in media nell’ultima settimana. Ci sono infatti 11.716 casi in media al giorno. Invece, il numero medio di decessi giornalieri nell’ultima settimana è di 308, in calo del 13% rispetto alla settimana precedente. 1,9 milioni di italiani hanno intanto ricevuto almeno la prima dose di vaccino.