La classifica dei migliori hotel di lusso per Forbes Travel Guide

Forbes Travel Guide: quali sono le migliori spa, hotel e ristoranti di lusso del 2021?

Quali sono i migliori hotel, spa e ristoranti di lusso del 2021? Nonostante le difficoltà per il settore alberghiero, Forbes Travel Guide ha lanciato i suoi Star Awards 2021. Una 63° edizione molto particolare avvenuta però in piena pandemia mondiale per via del Coronavirus.

L’Italia vede un vero e proprio boom di hotel, spa e ristoranti nelle principali città italiane. Il nome che torna spesso è quello di Roma, Milano, Venezia e anche la Costiera Amalfitana. Qui trovate la classifica completa.

Come è stata stilata la classifica e le new entry

Tra i valori presi in considerazione per stilare questa guida troviamo che il peso maggiore lo ha il servizio, l’attenzione mostrata dal personale nei confronti dei clienti e ovviamente la qualità delle strutture. Quest’anno vediamo un boom della città di Tokyo che in vista delle Olimpiadi 2020 si era data molto da fare proprio per migliorare i servizi di accoglienza. Per quanto riguarda invece le new entry nella classifica troviamo:

The Capitol Hotel Tokyu

The Prince Gallery Tokyo Kioicho

A Luxury Collection Hotel

The Ritz-Carlton, Tokyo

Takanawa Hanakohro, Tokyo

L’Europa è senza dubbio la realtà che ha sofferto maggiormente per colpa del Coronavirus e, di conseguenza, anche le sue strutture rispetto agli anni passati sono meno, così come le new entry. Un plauso va però alla Scozia che entra in classifica per la prima volta con l’hotel a 5 stelle The Balmoral a Edimburgo.

Gli hotel di lusso premiati

I primi dieci hotel 5 stelle che hanno ottenuto un posto nella classifica di Forbes sono:

45 Park Lane 5-Star London United Kingdom

Acqualina Resort and Residences on the Beach 5-Star Miami United States (FL)

The Alpina Gstaad 5-Star The Alps Switzerland

Altira Macau 5-Star Macau ChinaAmansara 5-Star Siem Reap Cambodia

The American Club 5-Star Kohler United States (WI)

ARIA Sky Suites 5-Star Las Vegas United States (NV)

Ashford Castle 5-Star Ireland Ireland

Auberge du Soleil 5-Star Napa United States (CA)

Baccarat Hotel New York 5-Star New York City United States (NY)

Badrutt’s Palace Hotel

Per quanto riguarda invece gli hotel 4 stelle, le prime dieci posizioni sono: