Animali fantastici e dove trovarli, vita privata e carriera di Eddie Redmayne

Eddie Redmayne è un attore inglese conosciuto per il suo ruolo di Newt Scamander in Animali Fantastici e dove trovarli, ma non solo.

Eddie Redmayne è nato a Londra il 6 gennaio 1982 ed è un attore inglese. Il suo esordio al cinema è avvenuto nel 2006 con il film “Symbiosis – Uniti per la morte“.

Eddie Redmayne ha studiato presso l’Elton College con il Principe William, poi ha frequentato il corso di storia dell’arte al Trinity College di Cambridge. Terminati gli studi ha iniziato a lavorare presso il National Youth Music Theatre, esordendo nel 2002 con un’opera di William Shakespeare. Ha recitato in “Elizabeth I“, “Elizabeth: The Golden Age” e “L’altra donna del re“, riguardanti la dinastia Tudor. Uno dei ruoli più famosi che ha interpretato è quello di Jack Jackson, il mastrocostruttore, nella miniserie televisiva “I pilastri della terra“.

LEGGI ANCHE -> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 18 febbraio prima e seconda serata

LEGGI ANCHE -> Animali fantastici e dove trovarli, chi è l’attore Ezra Miller: età, foto, carriera

Eddie Redmayne, il successo e la vita privata

Eddie Redmayne ha preso parte al musical kolossal “Les Misérables” diretto dal Premio Oscar Tom Hooper, interpretando Marius Pontmercy. Nel 2014, invece, ha vestito i panni di Stephen Hawking nel film di grande successo “La teoria del tutto“, diretto da James Marsh, grazie al quale ha vinto un Golden Globe, un BAFTA e l’Oscar come miglior attore nel 2015.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

E’ stato protagonista del film “The Danish Girl“, diretto nuovamente da Tom Hooper, in cui veste i panni dell’artista transessuale Lili Elbe, la seconda persona nella storia a sottoporsi ad un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale. Nel 2015 è stato annunciato come protagonista della trilogia spin-off di “Harry Potter“, “Animali fantastici e dove trovarli“, in cui interpreta il magizoologo Newt Scamander. I film della saga, di cui per ora ne sono usciti due, sono basati sull’omonimo libro scritto da J.K. Rowling e diretti dal regista David Yates. Dal 2012, Eddie Redmayne è legato ad Hannah Bagshawe, con cui si è sposato nel 2014 e dalla quale ha avuto una figlia Iris Mary nel 2016 e un figlio, Luke Richard, nel 2018.