Andrea Lo Vecchio, morto di Covid il celebre cantautore ed autore tv

Si è spento a causa del virus Andrea Lo Vecchio, noto autore sia di testi musicali che di programmi televisivi e con tante collaborazioni importanti.

Andrea Lo Vecchio morto. La notizia della scomparsa del noto musicista risale alla serata di mercoledì 17 febbraio 2021. Lui aveva 78 anni. Era l’autore di ‘Luci a San Siro’ e di ‘Donna Felicità’. Il suo decesso sarebbe avvenuto a causa del Covid. Appena poche ore prima di morire aveva scritto un toccante messaggio su Facebook. Lo Vecchio era nato il 7 ottobre 1942 a Milano, in piena Seconda Guerra Mondiale, dando adito al proprio estro per le note sin da bambino. Di Andrea Lo Vecchio abbiamo numerosi contributi anche per quanto fatto nelle vesti di compositore, paroliere e produttore discografico, oltre che di cantautore.

Lui poi era stato anche un autore televisivo e non a caso tante ed illustri sono le collaborazioni che lo hanno visto come protagonista accanto a mostri sacri dello spettacolo italiano. Da Mina a Raffaella Carrà a Roberto Vecchioni, fino ai DikDik ed a I Nomadi. In tanti decenni di attività ne ha ottenuti di successi, con diverse partecipazioni anche al Festivalbar ed al Festival di Sanremo. Lo si ricorda anche per il sodalizio artistico instaurato nel 1973 con Shel Shapiro, appena fuoriuscito dai Rokes.

Andrea Lo Vecchio, la sua morte è una grave mancanza umana e culturale

Questo covid è veramente brutto: ti allontana da tutto e da tutti , lasciandoti in una solitudine totale. Ormai sono 3… Pubblicato da Andrea Lo Vecchio su Mercoledì 17 febbraio 2021

In tv ha invece firmato tra gli altri diversi programmi quali ‘Canzonissima’, ‘Premiatissima’ e ‘Drive In’, Ma ricordiamo Lo Vecchio anche per essere tra gli autori del Festival di Sanremo 2010 con Antonella Clerici alla conduzione. E poi in ‘I Migliori Anni’ con Carlo Conti nel 2013.

Ha anche ottenuto tante premiazioni individuali per il proprio contributo fornito alla cultura in generale, con i testi e le note delle sue canzoni. Cordoglio unanime arriva da molte celebrità che lo hanno conosciuto, con tanti messaggi postati sui social network. Lascia i figli avuti dall’ex moglie Angela, con la quale era stato sposato per oltre 20 anni.