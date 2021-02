Stefano Tacconi e la moglie Laura Speranza: chi è il figlio Andrea

Si parla molto della coppia composta da Stefano Tacconi e la moglie Laura Speranza: chi è il figlio famoso Andrea.

Figlio maggiore di Laura Speranza e Stefano Tacconi, Andrea Tacconi ha ereditato dal padre la passione per il calcio. Anzi, ha giocato proprio come lui nel ruolo di portiere, prima di comprendere che aveva anche un certo fiuto per il gol. Il primogenito dell’ex portiere della Nazionale e della Juventus è anche un modello e personaggio televisivo.

Andiamo con ordine e partiamo dalla sua passione per il calcio: ha giocato infatti nelle giovanili della Lazio. Poi ha girovagato per diversi club come Como, Reggiana, Chiasso, Racale e Vigevano. Quindi è finito in Basilicata al Picerno, prima di provare a cambiare di ruolo e infatti per un periodo è stato attaccante nell’LG Trino.

Andrea Tacconi, chi è il giovane figlio di Stefano e Laura Speranza

Classe 1995, ha lasciato giovanissimo il calcio agonistico, ma non disdegna una partita tra amici e ancora meglio un match di beneficenza. Nel frattempo, ha anche avviato la sua carriera come fotomodello per diverse agenzie. Insomma, il figlio di Stefano Tacconi e Laura Speranza non ha nascosto in questi anni di puntare anche a sfondare nel mondo dello spettacolo. Nel 2018 partecipa al reality show “Temptation Island Vip”, condotto da Simona Ventura. Grazie a questo programma si è fatto conoscere al grande pubblico. In passato, il suo nome è stato associato anche a quello di un possibile ingresso al Grande Fratello Vip.

In realtà, anche se è diventato un volto noto per i telespettatori italiani grazie alla partecipazione all’isola dei tentatori da single, Andrea Tacconi – che ha tre fratelli Virginia, Alberto e Vittoria – aveva già avuto a che fare col mondo dei reality show. Infatti, aveva già partecipato in precedenza a La Fazenda, reality show di Oltre Tv. Seguitissimo su Instagram, anche lui è entrato a far parte della Junic, l’azienda vitivinicola gestita dal padre. Poco sappiamo della sua vita sentimentale, se non che è stato con una ragazza di nome Alina Gavrilita, mentre da circa due anni è fidanzato con una ragazza di nome Joelle.