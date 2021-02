Vueling: offre un Credito di volo per le cancellazioni delle prenotazioni. Cosa bisogna sapere.

Nell’incertezza dei viaggi dovuta alla persistenza della pandemia di Covid-19, con il continuo rischio di cancellazioni , è fondamentale assicurare la propria prenotazione, per non perdere la somma pagata per il biglietto. Nel trasporto aereo, tutte le compagnie aree offrono il cambio di volo gratuito, per cancellazioni dell’ultimo minuto indipendenti dai clienti, come chiusure dell’ultimo minuto o positività al virus, e in alcuni casi il rimborso del biglietto.

Ogni compagnia ha le sue regole e offre in merito la propria assicurazioni Covid-19, coprendo le spese mediche e i costi per la quarantena all’estero, nel caso in cui ci si ammali durante il viaggio. In questo modo si incentivano i viaggiatori a prenotare e volare in tranquillità.

Qui vi segnaliamo l’offerta della compagnia aerea low cost Vueling che propone ai propri clienti un Credito di volo per conservare la somma pagata per un volo cancellato. Ecco di cosa si tratta.

Vueling offre il Credito di volo per le cancellazioni

Per non perdere la somma versata per un volo già pagato, la compagnia low cost spagnola Vueling offre ai suoi clienti il Credito di volo. Si tratta di una salvadanaio virtuale dove conservare l’importo di un volo cancellato per utilizzarlo per prenotazioni future. In questo modo, il cliente può cancellare gratuitamente il volo già acquistato, alle modalità indicate da Vueling, e tenere il denaro speso in questa sorta di portafoglio virtuale che è il Credito di volo.

In questo modo, il cliente può utilizzare questo credito per riprogrammare in futuro un altro volo con Vueling, con libertà nella scelta di destinazione e della data di partenza, anche cedendo la propria prenotazione per far volare altri.

Il Credito di volo di Vueling può essere utilizzarlo per prenotare un volo dove si vuole, tra le destinazioni messe a disposizione dalla compagnia, e anche per chi si vuole, con libertà nella scelta del titolare del biglietto.

I passaggi indicati da Vueling per prenotare con il Credito di volo:

Visita il sito Vueling.com o accedi alla nostra app e scegli un nuovo volo. Alla fine del processo, nella pagina di pagamento, troverai la sezione relativa al Credito di volo. Una volta compilati i dati richiesti (codice di prenotazione [es. VYABCD] e l’e-mail indicata al momento dell’acquisto) potrai vedere il saldo disponibile. Se l’importo della prenotazione è inferiore al credito disponibile, la differenza sarà conservata per prenotazioni future. Se l‘importo totale della prenotazione è superiore all’importo disponibile, potrai pagare la differenza mediante carta di credito.

Chi ha prenotato un volo con Vueling, tramite il sito web o la app, e non può più o non vuole più viaggiare può cancellarlo gratuitamente fino a 48 prima della partenza, ricevendo in cambio il Credito di volo.

I passaggi per cancellare il volo in cambio di un Credito di volo:

Accedi alla tua prenotazione e richiedi il rimborso sotto forma di Credito di volo dalla sezione Cancellazione della prenotazione. Trascorsi alcuni minuti, riceverai un’e-mail con il tuo Credito di volo sullo stesso indirizzo di posta elettronica con cui hai effettuato la prenotazione. Se dopo 1 ora non avrai ancora ricevuto il messaggio, controlla la casella di posta indesiderata o contatta il nostro Servizio Clienti. Il tuo denaro sarà conservato per permetterti di utilizzarlo per prenotazioni future, per volare dove vuoi o per cederlo a chi vuoi tu.

Il Credito di volo può essere utilizzato per l’acquisto di qualsiasi volo disponibile attraverso il sito vueling.com o la app della compagnia. Il cliente può usarlo per una o più prenotazioni fino a esaurimento dell’importo. Il Credito è compatibile con lo sconto residente/famiglia numerosa.

Tutti i clienti Vueling che dispongono di un Credito di volo avranno 18 mesi di tempo dalla data di emissione per utilizzarlo. Il Credito potrà essere utilizzato per prenotare qualsiasi volo Vueling disponibile entro la data di scadenza.

Se il cliente ha diverse prenotazioni cancellate, avrà a disposizione un Credito di volo per ciascuna di esse e non potrà usarli cumulativamente per effettuare una nuova prenotazione.

Durante la prenotazione del volo si possono aggiungere extra (bagagli, posti, ecc.) e pagare tutto con il Credito di volo. Invece, non è possibile pagare con il Credito di volo gli extra aggiunti a una prenotazione già confermata. Una prenotazione con Vueling si può cancellare anche dopo aver fatto il check-in purché entro 48 ore prima della partenza del volo. Infine, la cancellazione del volo con rimborso tramite Credito di volo si applica necessariamente all’intera prenotazione, dunque non è possibile per un solo passeggero, se la prenotazione è per più persone, e nemmeno per una sola tratta (andata o ritorno). Leggi anche –> Voli low cost, le compagnie puntano sulla Sardegna Condizioni del Credito di volo Il Credito di volo avrà una validità di 18 mesi dalla data di emissione. Potrà essere utilizzato entro la data di scadenza per prenotare voli disponibili. Il Credito di volo può essere utilizzato più volte fino a esaurimento del suo importo. Non è personale né nominale e pertanto può essere usato per effettuare prenotazioni a nome proprio o di terzi. Il saldo disponibile del Credito di volo potrà essere consultato effettuando una nuova prenotazione, al momento del pagamento. Se il Credito di volo non è sufficiente per pagare l’intera prenotazione, l’importo residuo dovrà essere pagato mediante carta di credito. Valido per tutte le tariffe e i servizi extra acquistati. Compatibile con lo sconto residente/famiglia numerosa. Se la prenotazione originaria è stata pagata in tutto o in parte con un codice di sconto, l’importo corrispondente allo sconto non sarà rimborsato e pertanto non sarà accumulato nel Credito di volo. Se la prenotazione originaria è stata pagata in tutto o in parte con punti Avios, i punti corrispondenti saranno nuovamente accreditati sull’account Avios.

Per ulteriori informazioni: www.vueling.com/it/prenota-il-tuo-volo/credito-di-volo