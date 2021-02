Variante sconosciuta di Napoli, l’ha portata in Italia Osimhen

Come svelato in anteprima dal portale “Il Napolista” Victor Osimhen sarebbe il professionista che avrebbe portato la nuova variante

Ancora notizie sconvolgente per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato in anteprima dal portale “Il Napolista” sarebbe stato proprio l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, il professionista di ritorno dal viaggio in Africa che avrebbe portato a Napoli la variante “B.1.525”, dopo che i tamponi sono stati processati dalla Federico II. Così il professor Giuseppe Portella della Federico II ha individuato una sequenza anomala, che non era stata mai vista prima, trasferita all’equipe del Pascale diretta da Nicola Normanno. La quarantena è stata rispettata, poi dopo la negatività al Covid-19 l’attaccante nigeriano è tornato a disposizione di Rino Gattuso.