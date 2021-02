Uomini e Donne, smascherato Maurizio: arrivano le sedie della scelta

Uomini e Donne ritorna con un altro episodio ricco di sorprese. Ancora colpi di scena e sorprese per i fan del programma.

Lo show pomeridiano di Maria De Filippi rivela sempre molti momenti emozionanti. Sulla puntata di oggi sono trapelate delle news scottanti in particolare su Gemma Galgani e Maurizio G.

Nelle scorse puntate, il pubblico da casa era stato sorpreso con la sigla de “Il Segreto“. Quest’ultima era stata usata come sottofondo alle vicende turbolente tra la dama torinese e il cavaliere.

Uomini e Donne: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

I sospetti verso Maurizio continuano. Maria De Filippi e la produzione sono sempre più dubbiosi sulle sue intenzioni ed è per questo che oggi verrà messo alla prova. L’uomo ha rimandato ancora il momento della scelta e ha detto di voler aspettare ancora una settimana prima di prendere una decisione.

Mentre tutti si chiedono chi sceglierà tra Gemma e Maria, la De Filippi ha preparato un piano per smascherare il cavaliere. Prima di entrare in studio, Maurizio rimarrà fuori con Maria, nel mentre, la Galgani si presenta elegantissima e pronta per l’incontro.

La sua missione sarà quello di affascinare il cavaliere. Le persone in studio e il pubblico da casa potranno assistere al loro incontro, ma le anticipazioni svelano che l’uomo rimarrà impassibile. Il suo comportamento sembra in linea con i sospetti che tutti nutrono nei suoi confronti. Ad aumentare la tensione ci penso ancora la padrona di casa. In studio verranno posizionate le sedie della scelta. Maurizio prenderà già oggi la sua decisione?

In studio non si parlerà di Sophie Codegoni che tra poco sceglierà uno tra Matteo e Giorgio. Si parlerà però di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. In particolare, andrà in onda il momento in cui l’uomo viene rincorso dalla donna dopo essere uscito dallo studio.